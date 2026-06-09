Turismo, l’app degli studenti di Gardone Riviera trionfa a Roma

Gli studenti del «Caterina de’ Medici» conquistano Roma : premiati per il miglior Business Plan d’Italia. L’app Exploria - ideata dalla classe quinta dell’indirizzo Accoglienza turistica e accompagnata da un documento strategico che descrive idea di business, obiettivi e previsioni economico-finanziarie - ha vinto il premio Re-Power Your Future della Fondazione UniCredit. Un riconoscimento prestigioso, che ieri anche il sindaco Adelio Zeni ha voluto celebrare ricevendo in municipio gli studenti vincitori dei Campionati dell’Imprenditorialità , ideati per favorire lo sviluppo di competenze imprenditoriali e professionali nella scuola.

Il percorso verso la vittoria è stato impegnativo. Seguiti dalla docente di Economia aziendale Antonella Desiati, referente del progetto, dal professor Andrea Marmentini, referente per la formazione scuola-lavoro, e dalla docente di inglese Cristina Gnaccarini, gli studenti hanno superato una prima selezione regionale a Milano tra 56 istituti.

La classe, unica bresciana, è stata così ammessa alla finale nazionale di Roma, dove si è confrontata con altri 60 istituti di tutta Italia. Exploria, app pensata per il turismo di prossimità, ha convinto la giuria: «Fra i progetti presentati – questa la motivazione – abbiamo scelto quello che si è distinto per la capacità di trasformare un’esigenza reale e concreta in un modello di business innovativo, con una visione di crescita chiara e sostenibile, supportata da un Business Plan impostato secondo criteri di sostenibilità economica».

Assistente virtuale

«Exploria – spiegano gli studenti – si propone come un vero e proprio digital concierge, un assistente virtuale capace di dare risposte al turismo del "qui e ora", suggerendo esperienze culturali e ricreative disponibili nel raggio di 50 chilometri».

«Prima della finale – spiega la dirigente scolastica Marialuisa Orlandi – l’app è stata validata dal campus universitario e incubatore di idee innovative H-Farm College di Roncade e in occasione di un convegno promosso dalla Cattolica di Brescia, alla presenza della presidente del Consorzio Garda Unico e del direttore commerciale della Bcc del Garda. Un grazie va anche ad Armando Persico, referente di Junior Achievement Italia. La scuola sta valutando le possibilità di utilizzo concreto dell’app. Il progetto non finisce qui».