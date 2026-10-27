Vista e patente, perché non bisogna aspettare la scadenza per un controllo

Il rinnovo della patente può diventare l’occasione per accorgersi di un problema visivo trascurato, Ma vedere bene è fondamentale ogni giorno, soprattutto quando ci si mette alla guida. Il dottor Attilio Di Salvatore, ospite di Obiettivo Salute, approfondisce l’importanza dei controlli oculistici e dei segnali da non sottovalutare.
Dottore, capita che una persona si rivolga all’oculista soltanto quando deve rinnovare la patente?
Sì, il rinnovo può rappresentare un’occasione per sottoporsi a un controllo che magari viene rimandato da tempo. È importante, però, non aspettare una scadenza per occuparsi della salute degli occhi, la vista cambia nel corso degli anni e alcuni disturbi possono svilupparsi lentamente, senza provocare inizialmente difficoltà evidenti. Controllarsi con regolarità permette di accorgersi di eventuali problemi e di valutare come affrontarli.
Perché spesso non ci rendiamo conto che la nostra vista sta peggiorando?
Perché siamo portati ad abituarci ai cambiamenti graduali, se cominciamo a vedere un po’ meno nitidamente, possiamo pensare che sia una conseguenza normale dell’età o della stanchezza. A volte modifichiamo inconsapevolmente le nostre abitudini: aumentiamo la luminosità dello schermo, ci avviciniamo agli oggetti oppure evitiamo situazioni in cui facciamo più fatica a vedere. Il fatto di riuscire ad adattarsi, però, non significa che il problema non ci sia.
Possiamo avere una vista non ottimale anche se abbiamo l’impressione di vedere bene?
Sì, perché la percezione soggettiva non è sempre sufficiente per valutare la qualità della visione. Inoltre, i due occhi possono avere capacità visive differenti e quello che vede meglio può compensare, almeno in parte, le difficoltà dell’altro. Per questo è importante affidarsi a controlli adeguati, senza aspettare che il disturbo diventi evidente nella vita quotidiana.
Quali sono i segnali che dovrebbero spingerci a prenotare una visita oculistica?
Un annebbiamento persistente, una riduzione della nitidezza, una maggiore sensibilità alla luce, difficoltà a vedere in condizioni di scarsa illuminazione o un peggioramento della visione notturna sono segnali da non trascurare. Anche la necessità di cambiare frequentemente gli occhiali o la sensazione che la vista non sia più quella di prima meritano attenzione. Se il cambiamento è improvviso, soprattutto se accompagnato da dolore, lampi luminosi, nuove macchie nel campo visivo o perdita della vista, è invece necessario rivolgersi tempestivamente a un medico.
La guida è una delle situazioni in cui ci accorgiamo maggiormente delle difficoltà visive?
Può esserlo, al volante dobbiamo riconoscere i segnali stradali, leggere le indicazioni, valutare le distanze e cogliere rapidamente ciò che accade intorno a noi. Una visione poco nitida può rendere più difficile affrontare queste situazioni, soprattutto quando le condizioni ambientali sono sfavorevoli. È importante non sottovalutare le difficoltà soltanto perché durante il giorno, con una buona illuminazione, ci sembra di vedere abbastanza bene.
Perché guidare di notte può diventare più faticoso?
Al buio cambiano le condizioni in cui gli occhi devono lavorare. I contrasti possono essere meno evidenti e i fari delle altre automobili possono provocare abbagliamento o fastidio. Se una persona nota di fare sempre più fatica a distinguere gli oggetti, leggere i cartelli o mantenere una visione nitida durante la guida notturna, è opportuno approfondire la situazione con l’oculista. Questi disturbi possono avere cause diverse e non devono essere attribuiti automaticamente all’età.
L’abbagliamento può essere un campanello d’allarme?
Sì, soprattutto quando è nuovo, persistente o più intenso rispetto al passato. Alcune condizioni oculari possono aumentare la sensibilità alla luce e ridurre il contrasto. Tra queste c’è anche la cataratta, che consiste nell’opacizzazione del cristallino, la lente naturale dell’occhio. In questi casi si può avere la sensazione di vedere attraverso un velo, di distinguere meno bene i colori o di essere disturbati dalle luci, sarà lo specialista a individuare la causa del disturbo.
Quanto conta la prevenzione quando non si avvertono disturbi?
Conta molto, perché non tutte le patologie oculari si manifestano subito con un peggioramento evidente della vista. Alcune possono evolvere lentamente e richiedere controlli mirati, la frequenza delle visite va stabilita in base all’età, alla storia clinica, ai fattori di rischio e alle indicazioni dello specialista. Non esiste un’unica cadenza valida per tutti: l’importante è non trascurare i controlli e seguire le indicazioni ricevute.
Torniamo alla patente: perché è meglio non aspettare l’ultimo momento per il rinnovo?
Perché, se durante gli accertamenti emerge una difficoltà, potrebbe essere necessario approfondire la situazione. A seconda del problema, possono servire una visita specialistica, ulteriori esami o una modifica della correzione con gli occhiali. Organizzarsi per tempo permette di affrontare gli eventuali passaggi senza fretta e di arrivare al rinnovo con una maggiore consapevolezza delle proprie condizioni visive.
Che cosa deve fare chi scopre di non vedere più come prima?
Il primo passo è non ignorare il cambiamento e non cercare di risolverlo autonomamente. È opportuno rivolgersi all’oculista, descrivendo con precisione i disturbi: quando sono comparsi, in quali situazioni si manifestano e se stanno peggiorando. Queste informazioni possono aiutare lo specialista a orientare la valutazione. Se si hanno difficoltà visive che compromettono la sicurezza alla guida, è prudente evitare di mettersi al volante fino a quando la situazione non sia stata valutata.
Il messaggio finale per chi ci legge?
Non aspettiamo che sia la scadenza della patente a ricordarci quanto sia importante vedere bene. La vista è una risorsa fondamentale per la nostra autonomia, per le attività quotidiane e per la sicurezza quando siamo alla guida. Prendersene cura significa prestare attenzione ai cambiamenti, non sottovalutare i segnali e sottoporsi ai controlli indicati. Anche quando ci sembra che tutto funzioni normalmente, la prevenzione resta importante.