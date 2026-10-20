Tumore al seno, prevenzione e Pilates con Laab in Rosa

Informazione, salute e movimento per essere vicini alle donne che affrontano un tumore al seno. Sabato 24 ottobre, alle 10, un incontro con quattro professioniste e una lezione gratuita di Pilates aperta a tutti.
Ci sono gesti che possono fare la differenza: prenotare un controllo, trovare il coraggio di fare una domanda, concedersi del tempo per sé. Gesti semplici, che raccontano quanto sia importante imparare ad ascoltare il proprio corpo e non rimandare la cura della propria salute. È da qui che passa la prevenzione, ma anche dalla possibilità di sentirsi accolte, sostenute e meno sole. Con questo spirito, sabato 24 ottobre alle 10, al Leone Shopping Center, torna un appuntamento dedicato alla prevenzione del tumore al seno, promosso grazie all’impegno di Barbara Signorelli e Laab in Rosa.
L’appuntamento
Una mattinata che intreccia informazione, solidarietà e benessere, per ricordare che la prevenzione non si esaurisce in un mese, ma è un’attenzione da coltivare tutto l’anno. Ad aprire l’incontro sarà un momento di approfondimento dedicato alla prevenzione e alla cura, con tre professioniste che ogni giorno lavorano accanto alle donne: Alessandra Huscher, presidente del Comitato scientifico di Komen Italia comitato Lombardia, Anna Bianchi, chirurga della Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia e Anna Rizzi, responsabile dell’Oncologia di ASST Garda e Roberta Rossi, presidente Pink Charity.
Sarà l’occasione per parlare di controlli, diagnosi precoce e percorsi terapeutici, ma anche per fare domande e trovare risposte concrete su un tema che coinvolge tante donne e le loro famiglie. Perché dietro ogni diagnosi c’è una persona, con la propria storia, le proprie paure e il desiderio di continuare a guardare avanti. Le cure e i progressi della medicina sono fondamentali, ma lo sono anche l’ascolto, la vicinanza e la possibilità di condividere il proprio percorso con chi sa quanto possa essere difficile affrontarlo. Dopo il momento informativo, la mattinata continuerà con una lezione gratuita di Pilates aperta a donne e uomini. Il movimento diventerà così un’occasione per dedicarsi al proprio benessere, ritrovare equilibrio e imparare ad ascoltare il corpo.
Rapporto col proprio corpo
Quando si affronta un tumore al seno, infatti, il rapporto con il proprio corpo può cambiare profondamente, le energie possono diminuire, arrivano nuove fragilità e ritrovare fiducia non è sempre semplice. L’attività fisica, praticata in modo adeguato alle proprie condizioni e seguendo le indicazioni dei professionisti sanitari, può contribuire al benessere e accompagnare il percorso di recupero. Anche una lezione condivisa può diventare un momento prezioso per ritagliarsi uno spazio personale, riscoprire le proprie risorse e sentirsi parte di una comunità.
È proprio questa la filosofia che accompagna Barbara Signorelli e Laab in Rosa, impegnati a stare accanto alle donne durante tutto l’anno, ben oltre il mese di ottobre. A Brescia e a Desenzano vengono proposte lezioni gratuite di Pilates ogni ultimo sabato del mese, pensate per le donne che stanno affrontando un tumore al seno: un appuntamento in cui il movimento si unisce alla condivisione, alla possibilità di incontrarsi e al piacere di dedicare del tempo a sé stesse.
«Credo sia importante far sentire alle donne che non sono sole e che possono contare su uno spazio dedicato a loro anche quando ottobre finisce. Con Laab in Rosa vogliamo offrire un momento in cui mettere da parte, almeno per un po’, le preoccupazioni, ascoltare il proprio corpo e stare insieme. Il movimento è un modo per prendersi cura di sé, ma lo sono anche la condivisione, il sorriso e la possibilità di incontrare persone che possono capire quello che stai vivendo», racconta Barbara Signorelli.
La mattinata al Leone vuole essere soprattutto un abbraccio simbolico a tutte le donne che stanno attraversando la malattia: a chi ha appena ricevuto una diagnosi, a chi sta affrontando le cure e a chi sta cercando, passo dopo passo, di ritrovare la propria quotidianità. Un invito a esserci, a fare domande, a muoversi insieme e a scoprire che, accanto alla medicina, esiste una rete di persone pronta a offrire sostegno.
Per prenotare la partecipazione gratuita chiamare : 3461652735