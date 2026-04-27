Skincare coreana, la guida completa alla routine famosa sui social

Glass skin e egg skin

L’obiettivo da raggiungere? La tanto agognata «glass skin», letteralmente la «pelle di vetro», che descrive un incarnato uniforme, idratato e compatto, capace di riflettere la luce in modo naturale. Una pelle che appare quasi «piena», come se fosse costantemente nutrita dall’interno. Negli ultimi anni, poi, a questo ideale si è affiancato anche quello della «egg skin»: la «pelle a uovo sodo», liscia, elastica, bianca, morbida al tatto, meno concentrata sulla luminosità estrema e più sulla qualità della texture.

Ed è qui che si gioca la differenza più profonda rispetto all’approccio occidentale. La glass skin – il trend coreano più amato attualmente in occidente – non è un risultato immediato, né qualcosa che si ottiene grazie a un singolo prodotto miracoloso, sul quale per decenni si sono basate le vane promesse del marketing occidentale, ma è piuttosto l’esito di una stratificazione di prodotti pensati per agire sulle criticità, sì, ma soprattutto per rafforzare la barriera cutanea, quella sottile struttura che protegge la pelle dagli agenti esterni e ne preserva l’idratazione. Se la barriera è integra, la pelle funziona meglio, si difende, trattiene l’acqua, appare più compatta e luminosa.

Dieci step

Non solo crema: la routine coreana prevede diversi passaggi

Per questo motivo, molti dei prodotti coreani puntano su ingredienti lenitivi, idratanti e riequilibranti. La centella asiatica, per esempio, è uno degli attivi più iconici: aiuta a calmare le irritazioni e favorisce la riparazione della pelle.

Ed è proprio questa logica – fatta di stratificazione, gradualità e attenzione alla barriera – che si traduce nella celebre routine dei dieci step, diventata negli anni uno dei tratti più riconoscibili della skincare coreana, ma anche uno dei motivi di critica più feroce verso la stessa. Perché, nella nostra concezione occidentale, dieci passaggi appaiono subito eccessivi, incompatibili con i ritmi quotidiani e con un’idea di bellezza più immediata e semplificata. Eppure, è proprio qui che si gioca l’equivoco. Quella dei dieci step non è una regola rigida, né un protocollo da seguire alla lettera, ma una struttura flessibile, che può essere adattata, ridotta e modulata a seconda delle proprie esigenze.

Come funziona la skincare coreana

La cura di sé passa anche dal benessere della barriera cutanea

Si comincia dalla doppia detersione, prima con un olio capace di sciogliere trucco e impurità, poi con un detergente schiumogeno per purificare la pelle in profondità. A questa fase può seguire l’esfoliazione – attenzione: non quotidiana e solo la sera – pensata per rimuovere le cellule morte e favorire il rinnovamento cutaneo. Subentrano poi il tonico, che riequilibra e prepara la pelle, e l’essenza, uno dei prodotti più distintivi della k-beauty – una via di mezzo tra un tonico e un siero – leggerissima ma ricca di attivi.

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La routine prosegue con sieri o ampoule, più concentrati e mirati, seguiti dalle maschere viso in tessuto, da utilizzare in modo più occasionale come trattamento intensivo, oppure tutti i giorni, come piace fare agli «skincare addicted» coreani. Non manca il contorno occhi, specifico per una zona particolarmente delicata, e infine la crema idratante, che sigilla tutti gli step precedenti. A chiudere – e qui sta una delle differenze più nette rispetto alle abitudini occidentali – la protezione solare, rigorosamente spf 50, considerata un passaggio imprescindibile, quotidiano, anche in assenza di sole diretto. Il vero segreto anti-age della routine k-beauty.

I risvolti negativi

Eppure, come ogni fenomeno globale, anche la skincare coreana porta con sé alcune ombre. Se da un lato promuove una cura costante, rispettosa e non invasiva – e lo fa in modo inclusivo, superando le distinzioni di genere e rendendo la skincare una pratica condivisa da uomini e donne – dall’altro si inserisce in un sistema culturale in cui gli standard estetici sono estremamente definiti, fino a poterli definire, in molti casi, addirittura tossici.

Un ideale che si riflette non solo nella cosmetica, ma anche nell’industria dell’intrattenimento – basti pensare all’impatto globale del k-pop – nella chirurgia estetica largamente diffusa e nella pressione sociale verso un certo tipo di immagine. Ed è proprio qui che si apre una riflessione più ampia.

Quando questa estetica viene esportata, rischia di trasformarsi in un nuovo standard implicito, apparentemente più «naturale», ma non per questo meno esigente. Perché, in fondo, il rischio di ogni modello – anche il più gentile – è quello di diventare un metro di misura su cui basare la percezione di sé stessi. Ma forse sta proprio qui la vera sfida: imparare a prendersi cura della propria pelle senza trasformarla, ancora una volta, in uno standard da inseguire.