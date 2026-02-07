Cos’è questa moda di svegliarsi prima dell’alba per fare più cose

Altro che «Miracle Morning». La narrazione della sveglia all’alba per diventare persone migliori spesso si scontra contro la dura realtà dei fatti: non ci svegliamo prima per perfezionarci, ma perché non abbiamo più tempo. Sì, perché la primissima mattina, per molti, è diventata una zona franca, l’utopico spazio libero che ci è concesso nella routine caotica delle nostre giornate.

Complice la narrazione delle attività da fare prima del sorgere del sole che ha preso piede sui social, anche sui profili TikTok e Instagram di alcuni vip: la conduttrice Oprah Winfrey che si allena in palestra alle 5.30, l’attrice Jennifer Aniston che beve acqua e limone alle 4.30 e poi medita, l’imprenditore Tim Cook che si alza alle 3.45 per smaltire le mail da leggere.

Un mix tra disciplina e rigore che appare l’unico modo per far funzionare le cose. Forse perché ci sembra un momento autentico in cui il mondo non ha ancora iniziato a chiedere. Un frammento di tempo solo nostro, non contestato, in cui possiamo dedicarci a qualcosa senza fronteggiare famiglia, lavoro, imprevisti, richieste, spostamenti e urgenze.

E così la mattina si riempie di attività che, forse, avrebbero diritto a un posto migliore, ma che comunque, se gestite al meglio, possono diventare carburante stimolante per l’intera giornata.

Sui social

Su TikTok imperversa da qualche anno la tendenza «that girl» (quella ragazza): ragazze e donne più o meno giovani che documentano minuto per minuto la loro routine mattiniera. Sveglia che suona alle quattro, skincare, pilates o allenamento in palestra, poi sosta in caffetteria, rientro a casa, doccia, preparazione del pranzo e partenza per l’ufficio, dove inizia una nuova giornata lavorativa.

Sono molte le persone che si sono lasciate influenzare e ora nelle città, Brescia compresa, imperversano le attività da fare di buon mattino.

Correre all’alba

Nelle grandi capitali i movimenti di corridori mattinieri hanno già un nome e una forma precisa: «Breakfast running club», «Run & coffee», «breakfast run»… Il concept è semplice: ci si trova all’alba, si corre insieme e poi si fa colazione. Per spirito agonistico, sì, ma perché è un modo per tenere insieme movimento, socialità e vita quotidiana senza dover scegliere cosa sacrificare. E per essere stimolati a non poltrire. Funziona a Londra, Berlino, Parigi. E funziona anche a Brescia, con il Brixia Breakfast Running Club: l’appuntamento è tutti i giovedì mattina in un bar della città (Ananke, FicoMaEco, BelleEpoque...). Dopo una bella corsa tra le vie del centro, alle 7.30 si fa colazione tutti insieme. Un format semplice, ma proprio per questo efficace.

Colazioni di networking

Li chiamano «business breakfast», «colazioni di networking», «networking breakfast»: cambia l’etichetta, ma non cambia l’orario. Ci si incontra alle sette in punto perché più tardi non si riesce, e perché a quell’ora tutti possono ancora fingere di avere tempo. Si stringono mani, si scambiano contatti, si raccontano progetti in versione caffè lungo. Socialità e manutenzione della rete professionale insieme, fatta prima che la giornata diventi impraticabile.

Meditazione, yoga, palestra

Per alcuni la mattina è ancora uno spazio di silenzio. Meditazione e yoga prima delle otto sono un reset rapido per respirare, sciogliere il corpo e rimettere ordine nei pensieri. In città, Studio Yoga propone una classe di meditazione alle 7 del mattino con l’insegnante Simona Tagliani, perfetta per chi vuole iniziare con calma, ma senza perdere tempo.

Per tutta la scorsa stagione estiva, anche We Love Castello in collaborazione con Corri X Brescia ha proposto il match and mix Run, Yoga & Pilates e gli amanti dell’appuntamento ne attendono la riconferma.

Infine, sono sempre più numerose sia in città che in provincia le palestre aperte 24 ore su 24, dove è possibile allenarsi molto presto al mattino o addirittura di notte.

Studio

C’è chi la mattina se la prende per imparare qualcosa. Lingue, corsi online, letture rimandate, appunti per un master o una certificazione: mezz’ora all’alba, dicono, vale più di due la sera. È puro pragmatismo. Studiare presto significa farlo quando la testa è fresca e il mondo ancora in pausa, prima che la giornata si mangi anche questa intenzione.

Micro-amministrazione della vita

Prenotare visite, rispondere a messaggi che non si possono ignorare, gestire pagamenti, organizzare logistica familiare, spesa, documenti, scadenze. La mattina diventa lo sportello unico della nostra vita privata. Meno glamour del jogging, certo. Ma con un impatto molto concreto sul resto della giornata.