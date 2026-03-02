Siss irraggiungibile, i medici: «Siamo indignati per i continui disservizi»

«Impossibile raggiunge il sito»: è lunedì mattina e il Siss, il sistema informatico che i medici di famiglia utilizzano per emettere ricette elettroniche e certificati di malattia, è ancora fuori uso.

«Siamo indignati», commenta Giovanni Gozio, vicepresidente provinciale dello Smami: «Sapevamo che ci sarebbe stata una manutenzione, ma abbiamo scoperto soltanto oggi che durerà fino alle 13. L’operazione è iniziata venerdì. Quindi abbiamo un lungo arretrato da recuperare proprio a inizio settimana, quando c’è più lavoro. È inaccettabile: ieri il sistema funzionava, io l’ho utilizzato: perché la manutenzione non viene eseguita la domenica quando gli ambulatori sono chiusi?».

Il Siss regionale gestito da Aria, ricordiamo, sta creando problemi da tempo. Non viene utilizzato solo dai medici delle cure primarie, ma anche dalle farmacie e dagli ospedali. I disservizi sono quindi più estesi e riguardano, ad esempio, anche le operazioni di scelta e revoca dei medici.

«È impossibile lavorare in queste condizioni, subendo oltretutto continue recriminazioni dagli utenti – commenta Angelo Braga, medico di famiglia a Villanuova –. Chiediamo solo un sistema informatico che funzioni e ci permetta di fare il nostro lavoro».