Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessereGDB+

Sfide estreme, ovvero se non diamo limiti ai giovani

Dalla sfida all’autorità siamo passati a una continua competizione che ha come obiettivo diventare popolari e famosi
Giuseppe Pino Maiolo

Giuseppe Pino Maiolo

Commentatore

Le challenge sono prove violente per sfidare se stessi e confrontarsi con la vulnerabilità umana
Le challenge sono prove violente per sfidare se stessi e confrontarsi con la vulnerabilità umana

Quando senti che un 15enne sale su un traliccio dell’alta tensione per farsi un selfie e rimane folgorato, oppure che un gruppetto di minori si diverte a colpire improvvisamente un ignaro passante mettendone in pericolo la vita, pensi che siano azioni di giovani annoiati da punire. In realtà sono prove violente per sfidare se stessi, le precarietà dell’esistenza e confrontarsi la vulnerabilità umana, che in adolescenza sembra non essere tollerata.

Aumentano ogni giorno allora le sfide estreme che abbiamo imparato a chiamare «challenge» e sono azioni violente, più spesso esibizionistiche. Potrebbero essere transiti violenti, e in parte lo sono, per mettere alla prova il proprio coraggio e vedere cosa accade quando si superano i confini e si va oltre il limite. Ma sono un bisogno antico, per la verità, che durante la crescita, risveglia l’archetipo dell’esploratore, e cioè del desiderio di conoscere le proprie abilità e ottenere immediate ricompense.

Una necessità fisiologica che ha a che fare anche con la morte e il morire, in adolescenza un pensiero quotidiano con cui ragazze e ragazzi si confrontano. Perché questa età è il tempo del rischio e di quel lavorio psichico e mentale, che nasce dalla ristrutturazione del proprio sé, quello del bambino interiore che si sta trasformando radicalmente. Segnala la fatica del far nascere un nuovo individuo, perché quando si cresce sembra che ogni barriera sia un limite invalicabile, ogni ostacolo un freno, ogni rifiuto una frustrazione dove invece c’è un bisogno enorme di gratificazioni. Le sfide servono per ottenere conferme e consensi e poi soddisfano la necessità di mostrarsi e mostrare le proprie capacità fisiche e mentali e del non essere più bambini.

Ma non si tratta allora di semplici trasgressioni, perché nell’educare di oggi, mancano per lo più le regole e i divieti o, se ci sono, non vengono fatti rispettare. Senza dire che le condotte estreme vengono banalizzate o poco considerate dagli adulti di riferimento, anche quando i comportamenti eccessivi esprimono azioni irresponsabili. Dalla trasgressività tipica dell’adolescente di una volta che voleva sfidare l’autorità, si è passati a una continua competizione che ha come obiettivo quello di diventare popolari e famosi o almeno ottenere la visibilità che serve in un mondo sempre più ed esibizionistico.

Le sfide ti danno riconoscimenti o approvazione immediata e ti permettono di guadagnare «like». Le challenge diventano trofei da esibire in quanto selfie o video che vanno messi subito in rete. Più sono «virali» e più ti riconoscono abilità. Più metti a repentaglio la tua vita e quella degli altri e più sei apprezzabile. Proteggerli o salvare le vittime inconsapevoli di questi «giochi» assurdi e violenti, vuol dire saper dare ai bambini e agli adolescenti confini e limiti, ovvero regole da far rispettare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
challengesfide estremegiovanipopolarità

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
"La Repubblica di tutti""La Repubblica di tutti"

Nel saggio di Flick e Puja, la costituzione italiana viene riletta come bussola di fronte alle nuove sfide della società.

In edicola con il GdB
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026

Indagine sui 205 comuni della provincia

Scopri di più