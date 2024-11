Sanità bresciana: eletti i nuovi vertici dell’Ordine dei Medici

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia ha concluso l’elezione dei vertici che guideranno l’Ordine nel quadriennio 2025-2028. L’inizio ufficiale del mandato è previsto per l’1 gennaio 2025, ma i nuovi responsabili sono già stati nominati e preparano la nuova organizzazione fissando gli obiettivi.

Il presidente e la sua vice

Il presidente dell’Ordine sarà il dottor Germano Bettoncelli, medico con una lunga esperienza in Medicina Generale e specializzato in malattie dell’apparato respiratorio. Già consigliere e coordinatore della Commissione Cultura e Aggiornamento nell’attuale mandato, Bettoncelli ha dimostrato particolare attenzione all’educazione continua dei professionisti sanitari, promuovendo iniziative per l’aggiornamento scientifico dei medici bresciani.

Sua vice sarà la dottoressa Annalisa Voltolini, specialista in Ortopedia con una carriera nel campo della Medicina dello sport e della Medicina di genere presso gli Spedali Civili di Brescia. Voltolini è riconosciuta per il suo impegno nella promozione della medicina genere-specifica, settore emergente che cerca di adattare le cure alle diverse esigenze biologiche e fisiologiche di uomini e donne.

La squadra

Completano il team il dottor Bruno Platto, confermato nel ruolo di segretario, e il dottor Nicola Bastiani, nuovo tesoriere. Entrambi medici di medicina generale, portano un background di esperienza pratica e di gestione delle cure primarie sul territorio. Platto ha già ricoperto il ruolo di segretario nel precedente mandato, mentre Bastiani ha servito come consigliere e rappresenta un punto di riferimento per i medici di base.

Gli odontoiatri

Parallelamente, anche la Commissione Albo Odontoiatri, responsabile per le questioni legate alla professione odontoiatrica, ha completato le proprie elezioni. Il dottor Gianmario Fusardi è stato riconfermato come presidente per il secondo mandato. Odontoiatra libero professionista e odontoiatra forense, Fusardi è noto per il suo impegno nella regolamentazione e nella tutela della professione odontoiatrica.

Sarà affiancato dalla dottoressa Sara Geretto, nominata vice presidente, e dalla dottoressa Claudia Valentini, che ricoprirà il ruolo di segretaria. Entrambe sono attive come odontoiatre libero professioniste e dirigenti dell’Andi, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani.