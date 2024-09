Ordine dei Medici, Bettoncelli in campo per il dopo Di Stefano

Ascolto dei pazienti, attenzione ai cambiamenti sociali e tecnologici, difesa del Sistema sanitario nazionale. Sono alcuni dei punti chiave del programma con il quale Germano Bettoncelli si candida a diventare il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia. Le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, della commissione albo Odontoiatri e del collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2025-2028 sono in programma nella sede di via Lamarmora in prima convocazione l’11, il 12 e il 13 ottobre, in seconda il 18, il 19 e il 20, in terza il 25, il 26 e il 27.

La squadra

Dopo tre mandati durati complessivamente undici anni non si presenterà Ottavio Di Stefano, «presidente monumentale, universalmente riconosciuto per competenza medica e spirito umano», osserva Bettoncelli, specialista in malattie dell’apparato respiratorio e già medico di famiglia a Ospitaletto, con una lunga esperienza nell’Ordine (negli ultimi anni come coordinatore della Commissione Cultura). Raccolto il testimone di Di Stefano, il candidato (l’unico per ora in campo, ma c’è tempo fino a martedì) è espressione della lista «Ordine Amico 2025» e vanta il sostegno di una squadra in parte rinnovata e con una buona componente femminile. Quattro i volti nuovi in lista. Maria Pia Pasolini, dirigente medico della Neurofisiopatologia del Civile, intende la sua candidatura come «un’opportunità per avvicinare ospedali e medici di base». Sandra Sigala, docente di Farmacologia all’UniBs e ricercatrice, mira ad «affrontare le nuove sfide (come l’intelligenza artificiale) mettendo al centro sempre il paziente e l’etica». Federica Zanotti, medico di medicina generale a Castel Mella nonché neomamma e vicesegretario della Fimmg, si pone come un «riferimento per i giovani e in particolare le colleghe». Mario Palini, classe 1992, medico di famiglia a Rodengo, intende «portare avanti idee che si basano su valori senza età. E difendere il Ssn».

Si candida per il direttivo anche Tiziana Candusso, pediatra, che nell’attuale mandato ricopre il ruolo di revisore dei conti. In lista ci sono poi Nicola Bastiani, Angelo Bianchetti, Silvio Caligaris, Francesco Donato, Giovanni Gozio, Bruno Platto, Renzo Rozzini, Umberto Valentini, Annalisa Voltolini. Per il collegio dei revisori sono invece in campo Erminio Tabaglio, Emanuela Tignosini, Silvia Gregorini.

Gli obiettivi

Ricordando il ruolo dell’Ordine quale «garante della professione medica nei confronti della popolazione e delle istituzioni», Bettoncelli mira a far comprendere ai medici il valore di questo ente sussidiario dello Stato. Un ente che «deve fungere da stimolo per la formazione continua in chiave moderna: dobbiamo occuparci di intelligenza artificiale, robotica, nuove terapie, ma anche saper intercettare le persone marginali e invisibili. Dobbiamo ascoltare di più i nostri pazienti. Ed essere consapevoli dei problemi del settore: mancanza di personale, cattive condizioni di lavoro, difficile conciliazione vita-lavoro, disaffezione degli studenti nei confronti di determinate specialità, sempre più frequente ricorso al pagamento diretto delle prestazioni da parte del cittadino, obbligato dall’insufficiente disponibilità e dai tempi d’attesa del servizio pubblico». Infine «l’ascolto attento dei bisogni e delle proposte dei medici bresciani, delle istituzioni e delle associazioni di cittadini che si occupano di salute - conclude il candidato - costituirà un indispensabile fattore di stimolo e di arricchimento per la migliore realizzazione delle nostre progettualità».