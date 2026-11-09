Salute maschile, a Brescia la prima panchina azzurra in un ospedale

«Come urologi incontriamo spesso uomini che fanno fatica a parlare della propria salute, soprattutto quando riguarda la prostata. A volte per imbarazzo, altre volte per paura di quello che potrebbero scoprire». A riferirlo è Angelo Peroni, direttore dell’Urologia della Poliambulanza. L’occasione è l’inaugurazione, all’ingresso dell’ospedale, della panchina azzurra voluta da Fondazione Poliambulanza ed Europa Uomo Italia, per favorire la sensibilizzazione sulla salute maschile e, in particolare, la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore alla prostata, nell’ambito del «Novembre Azzurro».
La panchina azzurra, la prima in Italia in un ospedale, «serve a rendere più semplice una conversazione che può essere importante – prosegue il dottor Peroni –. Una panchina invita a fermarsi. In questo caso, però, il messaggio è anche quello di non rimandare: trovare il tempo per informarsi, fare domande e confrontarsi con il proprio medico. Parlare di prevenzione e diagnosi precoce significa innanzitutto aiutare le persone a orientarsi. Non tutti hanno bisogno degli stessi controlli: è importante comprendere quali siano indicati nella propria situazione e conoscere le opportunità offerte dai programmi organizzati di screening.
Il raccordo con Ats Brescia ci permette di inserire questo impegno in un percorso condiviso, con criteri e modalità di accesso definiti». Nei primi dieci mesi del 2026, in Poliambulanza sono state effettuate 429 prestazioni di screening prostatico, tra visite urologiche e dosaggi del Psa.
Quando, poi, emerge la necessità di approfondire, è importante che la persona possa contare su un percorso. Nel Cancer center in corso di certificazione in Poliambulanza, «noi urologi lavoriamo insieme a oncologi, radioterapisti e agli altri professionisti coinvolti nella diagnosi e nell’assistenza. La collaborazione con Europa Uomo porta accanto alla competenza clinica l’esperienza di chi ha affrontato la malattia. Ci aiuta a capire meglio le domande, le difficoltà e i bisogni di pazienti e famiglie».