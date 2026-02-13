Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereBrescia e Hinterland

Riabilitazione con l’esoscheletro: tecnologia e ricerca alla Domus

Barbara Bertocchi
In uso nella struttura sanitaria uno strumento di ultima generazione frutto della collaborazione con le Università di Brescia e Palermo. L’obiettivo è personalizzare e migliorare i trattamenti
L'esoscheletro robotico Btl Exo in uso alla Domus Salutis - © www.giornaledibrescia.it
L'esoscheletro robotico Btl Exo in uso alla Domus Salutis - © www.giornaledibrescia.it
AA

La tecnologia accompagna il corpo nel recupero, passo dopo passo, di funzioni essenziali come la capacità di camminare. E alla Domus Salutis della Fondazione Teresa Camplani ogni dettaglio viene monitorato con precisione: dalla forza con cui la mano stringe la stampella fino al diametro delle pupille, parametri la cui corretta interpretazione consente di calibrare il percorso riabilitativo e renderlo più efficace.

Questo approccio è reso possibile dall’impiego di un esoscheletro robotico di ultima generazione, inserito nel progetto di ricerca «Escape» che vede coinvolte l’Università di Brescia, capofila, e l’Università di Palermo. Un lavoro congiunto, finanziato da fondi europei, che punta a integrare innovazione tecnologica e competenze cliniche, con l’obiettivo di personalizzare la riabilitazione motoria e migliorarne con forza i risultati.

Per quali patologie è indicato

Come spiega Luciano Bissolotti, medico fisiatra responsabile del Servizio di Recupero e Rieducazione funzionale alla Domus Salutis, «l’esoscheletro Btl Exo di cui disponiamo da alcune settimane può essere utilizzato per diverse tipologie di pazienti: persone con sclerosi multipla, conseguenze di traumi cranici, lesioni del midollo spinale, malattie neuromuscolari. Dispone di una struttura autoportante, è veloce da indossare, può essere utilizzato con stampelle o deambulatore e viene condotto in sicurezza dal fisioterapista, che imposta la velocità di cammino e i cambi di direzione».

Il medico fisiatra Bissolotti (Domus Salutis) e il professor Lancini (UniBs)
Il medico fisiatra Bissolotti (Domus Salutis) e il professor Lancini (UniBs)

Le due Università, attraverso i rispettivi laboratori di misure meccaniche e termiche che vedono impegnati aspiranti ingegneri e medici, seguono l’utilizzo che la Domus Salutis sta facendo di questo esoscheletro per capire come il corpo umano si adatta allo strumento tecnologico.

Stampelle con sensori e occhiali

«Questo studio – spiega il professore Matteo Lancini del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche (Dsmc) dell’Università di Brescia – ci permetterà di individuare, con precisione, il momento in cui ogni paziente è pronto all’uso dell’esoscheletro. E ci fornirà informazioni preziose che il fisioterapista potrà usare per personalizzare il trattamento e renderlo ancora più efficace».

Previo via libera del comitato etico a cui fa riferimento la Domus Salutis, l’esoscheletro verrà completato con particolari stampelle progettate dagli studenti con sensori di forza, presa e carico meccanico e occhiali capaci di definire il grado di attenzione del paziente analizzando i suoi movimenti oculari. «Con l’uso prolungato dello strumento – aggiunge Bissolotti – ci si aspetta una riduzione dell’impegno psico-fisico del paziente».

Al lavoro, per l’ateneo cittadino, c’è il post doc Marco Ghidinelli, e per l’Università di Palermo, il professor Francesco Scardulla. Lo studio ha una durata di un anno. L’intenzione è di utilizzarne gli esiti, relativamente a stampelle e occhiali, anche per altre patologie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Obiettivo SaluteriabilitazioneDomus SalutisUniversità degli Studi di BresciatecnologiaesoscheletroBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario