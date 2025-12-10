Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereBrescia e Hinterland

Poliambulanza tra gli ospedali migliori? «Il territorio lavora bene»

Barbara Bertocchi
Così il direttore Marcellino Valerio, che commenta l’ottimo risultato dopo la pubblicazione del rapporto nazionale Agenas 2025
Il direttore Marcellino Valerio
Il direttore Marcellino Valerio
AA

Agenas – esaminata l’attività erogata nel 2024 da 1.117 strutture ospedaliere di tutta Italia – ha piazzato la Poliambulanza tra i migliori 15 ospedali del Paese.

Direttore Marcellino Valerio, che significato attribuisce a questo riconoscimento?

Conferma il ruolo di un presidio non profit accreditato che lavora in rete con il territorio. Esprime un segnale di fiducia nei confronti del Sistema sanitario bresciano. E rappresenta uno stimolo ad alzare ancora l’asticella della qualità.

Il «Piano nazionale esiti» è uno strumento di valutazione che aiuta gli ospedali a migliorare continuamente. È così anche per Poliambulanza?

La valutazione viene eseguita su dati oggettivi (come le schede di dimissione ospedaliera), indicatori che nel tempo hanno aiutato anche noi a migliorare. Raggiungere il massimo in ambiti clinici come neurologica, gestione dell’ictus e percorso nascita è un segno della multidisciplinarietà di Poliambulanza. Certi risultati, però, si possono ottenere solo se tutto il territorio lavora bene.

Cosa significa questo?

Vuol dire che il riconoscimento riguarda tutto il «sistema Brescia». Lo condividiamo con le altre strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio, con tutti i presidi ospedalieri presenti e con i medici di medicina generale. Dimostra, inoltre, la bontà delle scelte fatte negli ultimi anni: la concentrazione delle casistiche più complesse in unità con elevata esperienza, la definizione di percorsi tempo dipendenti condivisi con il territorio per infarto, ictus e altre emergenze, lo sviluppo di percorsi multidisciplinari in ambito oncologico, il rafforzamento della continuità assistenziale per i pazienti fragili. Per noi non è quindi un punto di arrivo, ma un’indicazione precisa sulla direzione da continuare a perseguire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Fondazione Poliambulanzarapporto Agenasospedali miglioriBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario