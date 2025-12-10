Rapporto Agenas, come sono messi gli ospedali bresciani: il focus

Elogi al Civile per la chirurgia oncologica, a Sant’Anna, Iseo e a Chiari in ambito osteomuscolare. Il «sistema Brescia» promosso a pieni voti

3 ' di lettura

Un'équipe in sala operatoria

Poliambulanza tra i migliori ospedali d’Italia, Civile eccellenza nella chirurgia oncologica e ospedali di Iseo e Chiari ai vertici per qualità in ambito osteomuscolare insieme all’Istituto clinico Sant’Anna. Il «sistema Brescia» viene promosso a pieni voti dal «Programma nazionale esiti 2025» di Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari) presentato ieri al Ministero della Salute. DOCUMENT Il monitoraggio ha preso in esame 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private) per