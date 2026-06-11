Osteopati nel Ssn, ecco il percorso per entrare nell’Ordine

Peroni, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Brescia: «Verrà istituito un elenco speciale, chi possiede i requisiti per farne parte avrà sei anni di tempo per sostenere un esame abilitante». Nel Bresciano si tratta di 400-450 professionisti, in Italia sarebbero 15mila