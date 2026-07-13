Orzinuovi, il punto prelievi trasloca nella Casa di comunità

Da venerdì 17 luglio l’attività di prelievo del sangue a Orzinuovi sarà trasferita dall’ospedale orceano alla Casa di comunità di via Bainsizza, con accesso da via Baracca. La struttura, aperta dalla metà di maggio, ospita già numerosi servizi, alcuni dei quali presenti precedentemente nel presidio ospedaliero di Orzinuovi e negli uffici dell’Asst di viale Marconi.
Il trasferimento
Dall’11 maggio l’ambulatorio infermieristico e le visite mediche di diabetologia sono operative nella Casa di comunità e contemporaneamente i medici di medicina generale Severluigi Bassini, Elena Ferrari, Danilo Martinelli e Roberta Finelli hanno trasferito qui i loro studi, lasciando i precedenti spazi all’interno dell’ospedale.
«Nella Casa di comunità hanno trovato spazio anche gli infermieri del territorio – ci racconta l’assessore alla Sanità, Severluigi Bassini - e l’ambulatorio di infermeria, dove è possibile effettuare medicazioni su richiesta del medico di base. Inoltre sono presenti l’ufficio di segreteria e quello di scelta e revoca del medico di base; il servizio vaccinale; la guardia medica; la psicologa territoriale e il direttore del distretto della Bbo di Asst Franciacorta, il dottor Giovanni Campanella».
Ad inizio giugno nella stessa area ha aperto anche il nuovo Ospedale di comunità. La struttura accoglierà nel tempo 20 posti letto per pazienti sub-acuti, trasferiti dallo stabilimento ospedaliero di via Crispi, oltre a nuovi ambulatori e alla camera mortuaria. Ad ora risultano occupati la metà dei posti disponibili.
Soddisfatto anche la sindaca Laura Magli: «L’obiettivo è di offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per le cure primarie e specialistiche. E per questo ringrazio Asst Franciacorta. Ammontano a circa 14 milioni di euro i fondi che ha investito sul territorio di Orzinuovi».
«Il trasferimento dell’attività di prelievo - commenta il direttore sociosanitario di Asst Franciacorta, Andrea Ghedi - si inserisce nel percorso di sviluppo della Casa di comunità e nel più ampio progetto di riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali promosso da Asst Franciacorta. Riunire in un unico luogo attività già presenti sul territorio consente di migliorare l’integrazione dei percorsi assistenziali. Nel distretto della Bassa bresciana occidentale, il punto prelievi è attivo anche a Barbariga, Lograto, Mairano e Quinzano».
I prelievi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.30 e il sabato dalle 7 alle 9.