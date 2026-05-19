A Orzinuovi i medici di famiglia hanno una nuova Casa (di comunità)

La nuova sanità orceana è ufficialmente realtà. Dopo due anni di lavori, conclusi nel rispetto dei tempi previsti, la Casa di comunità di Orzinuovi ha aperto le porte in questi giorni in via Bainsizza, con l’obiettivo di diventare il nuovo fulcro dei servizi sanitari e sociosanitari del territorio.

I servizi Dall’11 maggio l’ambulatorio di Diabetologia è operativo, mentre da ieri i medici di medicina generale Severluigi Bassini, Elena Ferrari e Danilo Martinelli hanno trasferito qui i loro studi, lasciando i precedenti spazi all’interno dell’ospedale. L’edificio, sviluppato su due piani e costruito secondo i più moderni standard di efficienza energetica, come ci riferiscono i vertici di Asst Franciacorta, garantisce sostenibilità ambientale e un impatto acustico minimo sulla zona circostante.