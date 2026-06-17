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Salute e benessere
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A «Obiettivo Salute» si parla di tumore della prostata

La trasmissione dedicata a prevenzione, cura e informazione sanitaria, in onda su Teletutto, approfondisce una delle neoplasie più frequenti nell’uomo: appuntamento alle 20.30
Daniela Affinita conduce Obiettivo salute
Daniela Affinita conduce Obiettivo salute

Questa sera alle 20.30, in diretta su Teletutto, torna «Obiettivo Salute», il programma condotto da Daniela Affinita dedicato alla prevenzione, alla cura e all’informazione sanitaria. La nuova puntata sarà dedicata a un tema di grande rilevanza per la salute maschile: il tumore della prostata, una delle neoplasie più frequenti nell’uomo, che oggi può essere affrontata con strumenti diagnostici sempre più precisi e terapie in continua evoluzione.

La puntata

In studio ci sarà l’équipe medica del dottor Angelo Peroni, responsabile dell’Unità Operativa di Urologia della Fondazione Poliambulanza, per approfondire tutti gli aspetti legati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e ai trattamenti disponibili. Durante la trasmissione si parlerà dell’importanza dei controlli periodici anche in assenza di sintomi, del ruolo del Psa, della visita urologica e delle nuove tecniche diagnostiche, come la risonanza magnetica multiparametrica della prostata.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche ai percorsi terapeutici: dalla chirurgia alla prostatectomia radicale, fino alle possibilità offerte oggi dalla chirurgia robotica e dalle terapie innovative fino all’importanza di una corretta riabilitazione.

Il tumore della prostata viene spesso definito una malattia silenziosa , perché nelle fasi iniziali può non dare segnali evidenti. Proprio per questo la prevenzione diventa fondamentale, soprattutto per gli uomini nelle fasce d’età più a rischio e per chi presenta familiarità. Gli specialisti illustreranno anche i progressi compiuti negli ultimi anni dalla chirurgia robotica e le strategie adottate per ridurre al minimo le complicanze che più preoccupano i pazienti, come incontinenza e disfunzione erettile. Come sempre, «Obiettivo Salute» porterà i telespettatori anche all'interno dell’ospedale con servizi e approfondimenti realizzati sul campo: gli inviati Alessia Tagliabue e Matteo Berta racconteranno da vicino il lavoro degli specialisti, le tecnologie a disposizione dei pazienti e i percorsi di cura dedicati alla diagnosi e al trattamento del tumore della prostata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Obiettivo Salutetumore alla prostataprostata
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