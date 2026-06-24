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Obiettivo Salute, stasera si parla di sclerosi multipla

In diretta su Teletutto dalle 20.30 con Daniela Affinita: presenti Nicola De Rossi, Maria Francesca Creta, Francesca Frassine e Alessandro Zanardelli
La trasmissione è condotta da Daniela Affinita
La trasmissione è condotta da Daniela Affinita

Questa sera in diretta alle 20.30 torna Obiettivo Salute con una puntata dedicata alla sclerosi multipla, una malattia neurologica complessa che coinvolge il sistema nervoso centrale e che negli ultimi anni ha visto profondi cambiamenti nella diagnosi, nelle terapie e nella presa in carico dei pazienti.

Si parlerà del lavoro del Centro regionale per la sclerosi multipla di Montichiari, guidato dal dottor Nicola De Rossi, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle nuove prospettive nella cura di questa patologia. Con gli specialisti si parlerà dell’importanza della diagnosi precoce, dei nuovi criteri che permettono di riconoscere prima la malattia, dell’evoluzione delle terapie e della possibilità di costruire percorsi più personalizzati per ogni paziente.

La sclerosi multipla non riguarda soltanto l’aspetto neurologico, ma coinvolge la persona nella sua globalità, per questo sarà affrontato anche il tema della presa in carico multidisciplinare: il ruolo del neurologo, dell’infermiere dedicato, dello psicologo e di tutti i professionisti che lavorano insieme per accompagnare il paziente nel percorso di cura.

Ospiti della puntata saranno, insieme al dottor De Rossi, la neurologa Maria Francesca Creta, la psicologa Francesca Frassine e Alessandro Zanardelli, neopresidente Aism Brescia. Durante la trasmissione si parlerà anche dell’importanza dello stile di vita, dell’attività fisica, dell’alimentazione e del supporto psicologico dopo la diagnosi.

Spazio alle storie dei pazienti seguiti all’ospedale di Montichiari: attraverso le interviste realizzate dagli inviati Alessia Tagliabue e Paolo Trivini Bellini, verranno raccontati percorsi personali, esperienze e testimonianze di chi ogni giorno convive con la sclerosi multipla affrontando la malattia con il supporto degli specialisti. Alla conduzione, come sempre, Daniela Affinita, per una puntata che vuole informare e raccontare una malattia attraverso la scienza, ma soprattutto attraverso le persone.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Obiettivo SaluteTeletuttosclerosi multipla
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