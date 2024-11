Medici di base, nel Bresciano 107 posti scoperti

Pazienti senza medico a Polaveno, caos delle assegnazioni in alcuni paesi della Valsabbia, ambulatori temporanei allestiti per tamponare qua e là la situazione: la mappa bresciana delle cure primarie fa acqua da più parti. Lo dimostra anche l’ultimo bando per l’assegnazione di 153 ambiti. Il risultato? Con 46 figure ne è stato coperto circa il 30%.

Il bando

Di queste 46 figure ben 21 sono state trovate dall’Asst Spedali Civili (8 concentrate nella zona di Brescia e Collebeato e 6 nell’ambito di Mazzano, Rezzato, Botticino e dintorni), che ora rimane con altrettanti posti non assegnati.

L’Asst Franciacorta è riuscita a coprire 9 posti a fronte dei 39 che aveva messo a bando: trovati, ad esempio, due medici per Palazzolo e Pontoglio, uno per Chiari e uno per Castelcovati e Comezzano. L’Asst Garda ha assegnato 12 posti (due, ad esempio, a Leno, due a Desenzano, tre nella zona di Gavardo e Villanuova); ne rimangono 45 non assegnati. Quanto, poi, alla Asst Valcamonica, il bando ha consentito di trovare 4 figure su un totale di 15 richieste. Rispetto all’edizione precedente (che in primavera aveva coperto 10 dei 164 ambiti vacanti) è andata meglio, ma complessivamente rimangono 107 posti liberi.

Il report

Quello della carenza di medici di base è un problema sentito dalla categoria e dalla popolazione. Visto che si traduce nella mancanza di punti di riferimento e nella necessità di doversi spostare per visite e ricette. Nel «Rapporto civico sulla salute 2024» pubblicato a ottobre da Cittadinanzattiva emerge che dal 2019 al 2021 il numero assoluto dei medici di medicina generale in Italia si è ridotto di 2.178 unità. In totale nel 2021 ne sono stati contati 40.250, dei quali a 30.303 (il 75%) con oltre 27 anni di anzianità di servizio.

Quanto al numero di assisti per medico di famiglia le regioni italiane in cui è più alto sono la provincia autonoma di Bolzano (1.494), la Lombardia (1.450) e la Calabria (1.423), mentre in coda ci sono Sicilia (1.034), Molise (1.030) e Umbria (1.020).