In coda dall’alba per scegliere il medico, ma tanti restano senza

È successo lunedì davanti alla farmacia di Preseglie. Disagi per gli esclusi che ora devono recarsi a Odolo

2 ' di lettura

Pazienti in coda a Preseglie per la scelta del medico © www.giornaledibrescia.it

Finalmente il nuovo dottore attiva la convenzione con Asst, ma i pazienti non riescono ad effettuare la scelta e rimangono all’asciutto. Scene dell’altro mondo lunedì mattina nelle farmacie della Conca d’Oro. A Preseglie soprattutto – ma in misura inferiore anche ad Agnosine, Odolo, Barghe e Sabbio Chiese – dove soprattutto gli anziani, poco avvezzi ai Pin e agli Spid dei portali regionali, fin dalle 6 del mattino si sono messi in fila per la scelta del loro medico. Medici di famiglia: nel Bresc