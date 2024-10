Medici di famiglia, la mappa delle carenze da Preseglie ad Adro

Ubaldo Vallini, Daniele Piacentini, Angelo Seneci, Umberto Scotuzzi, Barbara Fenotti

Martedì a Nozza di Vestone 300 persone hanno fatto ore di coda per scegliere il medico di base, ma non è l’unica situazione problematica: i disagi sono in diversi paesi

3 ' di lettura

Fila a Preseglie per scegliere il medico di base - © www.giornaledibrescia.it

Lunghe code anche solo per effettuare la scelta, ambulatori che chiudono per via dei pensionamenti e altri, temporanei, che aprono. Il sistema delle cure primarie mette le pezze alla carenza di medici di base non senza che si creino disagi per la comunità. Sos dei medici di base: «In pochi, bistrattati e pieni di burocrazia» A Vestone Martedì in 330 a Nozza di Vestone fin dalle 5.30 si sono ritrovati per accaparrarsi uno dei 200 posti da mutuato messi a disposizione dal dottor Nicolini a Bagolin