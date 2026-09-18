L’infermiera di Ant: «Ai malati restituiamo vita, desideri e normalità»

Marlena Balduchelli ha scritto un’opera musicale che verrà messa in scena sabato 26 settembre al Teatro Clerici: «Vorrei dare voce ai malati e far capire che la vita ha senso fino alla fine. Sul palco saremo tutti volontariati. Il ricavato sostiene Ant»