Grande successo per una «provocatoria» Fiorella Mannoia in piazza Loggia

Con Anime salve la cantante ha portato sul palco una dimensione intima e potente, con arrangiamenti molto coinvolgenti. Un omaggio eccellente a due dei cantautori più amati della canzone italiana: Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati

Francesca Marmaglio 02 settembre 2026 2 ' di lettura

Fotogallery 20 foto Fiorella Mannoia in piazza Loggia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Fiorella Mannoiapiazza Loggiaconcerto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...