Fuoco di Sant’Antonio, ora il vaccino è anche in farmacia: a cosa serve

C’è un’arma in più contro il Fuoco di Sant’Antonio: il vaccino contro l’Herpes zoster da alcuni giorni si può ricevere anche nelle farmacie e, nel rispetto nel piano regionale, è gratuito per gli over 65. La novità rende la prevenzione ancora più semplice e vicina ai cittadini. Un’opportunità importante – accessibile su prenotazione attraverso la piattaforma Prenota Salute – pensata per gli anziani e le persone più fragili, maggiormente esposti a un virus che può risvegliarsi dopo anni di silenzio e provocare dolori intensi, talvolta destinati a durare molto tempo.
Ma come si riconosce il Fuoco di Sant’Antonio? Chi rischia di più? E quanto è efficace il vaccino? L’abbiamo chiesto a Roberto Stellini, infettivologo consulente delle cliniche bresciane del Gruppo San Donato.
Dottor Stellini, cos’è l’Herpes zoster?
L’infezione da Herpes zoster è una manifestazione clinica causata da un virus appartenente alla famiglia Herpesviridae di cui fanno parte anche l’Herpes simplex, il Citomegalovirus, l’Epstein Barr virus, ecc. Si parla di Virus varicella - zoster (Vzv) in quanto il primo contatto, generalmente nell’infanzia/adolescenza, provoca la varicella che si manifesta con febbre ed esantema vescicoloso generalizzato. Una volta superata la fase acuta della malattia, il virus resta latente nell’organismo per tutta la vita. A distanza di anni o decenni si può avere una riattivazione endogena (interna) del Vzv determinando l’Herpes zoster che si manifesta con un’eruzione vescicolosa unilaterale, dolorosa, quasi sempre ben delimitata e localizzata a una o più zone della cute innervate da una singola radice nervosa (dermatomero). La riattivazione endogena è secondaria a una riduzione delle difese immunitarie dell’individuo.
L’infezione da Herpes zoster è contagiosa?
Il Vzv esprime la massima contagiosità in occasione del primo contatto con lo sviluppo della varicella che risulta essere una malattie infettiva molto contagiosa e trasmissibile attraverso le secrezioni respiratorie e il contatto con il liquido delle vescicole. L’Herpes zoster non risulta contagioso essendo la manifestazione clinica di una riattivazione endogena. Ma l’eventuale contatto diretto con il liquido di una vescicola herpetica da parte di una persona che non ha mai sviluppato la varicella può provocarne la sua comparsa.
Quali sono i sintomi?
L’eruzione cutanea, a volte preceduta da senso di malessere e febbre, inizia con piccole chiazze arrossate che si trasformano in maculo papule e quindi vescicole. L’evoluzione delle lesioni è rapida, ma le vescicole possono permanere per 2-4 settimane, a causa del susseguirsi di nuove gettate eruttive. La distribuzione delle lesioni cutanee è abitualmente unilaterale, localizzata ai dermatomeri corrispondenti all’area di innervazione del ganglio sensitivo interessato. L’eruzione si accompagna a intenso dolore, di tipo urente e a distribuzione radicolare, con disturbi della sensibilità cutanea. Un dolore che persiste fino alla caduta delle croste, ma anche più a lungo. Frequente è la presenza di un ingrossamento linfoghiandolare satellite all’eruzione cutanea. Possono persistere, inoltre, febbricola e cefalea. Quando è presente un interessamento del nervo trigemino si possono verificare lesioni oculari (congiuntiviti, cheratiti, ecc), con l’interessamento del nervo facciale si può verificare anche una grave paralisi.
Può avere conseguenze serie, di che tipo?
Le complicanze più frequenti sono la nevralgia post-erpetica (il dolore può perdurare per mesi o anni dopo la guarigione delle lesioni cutanee), le paralisi muscolari motorie flaccide dei nervi interessati, la degenerazione infiammatoria del nervo colpito (es. la neuroretinite) e la rara ma grave comparsa di encefalomielite.
Perché viene definito anche Fuoco di Sant’Antonio?
Secondo la tradizione popolare e religiosa, Sant'Antonio Abate, monaco egiziano del III-IV secolo, avrebbe riportato dolorose ustioni e piaghe sul corpo a causa delle tentazioni e delle lotte contro il demonio nel deserto. Le manifestazioni cutanee dell’Herpes zoster (vescicole e pustule) provocano una sensazione di bruciore e dolore intenso che in qualche caso può cronicizzare ed è proprio dalla sintomatologia dolorosa ed urente che si ricava, per similitudine, la definizione di Fuoco di Sant’Antonio.
Ci sono persone più a rischio di altre?
L’Herpes zoster è una riattivazione endogena dell’infezione latente del Vzv e quindi ogni situazione che determina una immunosoppressione comporta un potenziale rischio di sviluppo di una riacutizzazione. Quindi i soggetti maggiormante a rischio sono le persone con sistema immunitario indebolito o immunosoppresso (trapiantati, soggetti HIV+, pazienti in trattamento con farmaci immunosoppressivi, ecc), le persone affette da malattie croniche significative (es. Lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, diabete, malattie oncologiche, patologie cardiovascolari - renali o respiratorie croniche). Risultano a rischio anche le persone over 65 a causa della loro progressiva e naturale immunosenescenza.
Quali sono le terapie disponibili?
C’è la disponibilità di farmaci antivirali (es. Acyclovir) che consentono una accelerazione del processo di crostificazione (guarigione) delle lesioni vescicolari cutanee riducendo la durata dell’eruzione ma non hanno un significativo effetto sulle complicanze, come le nevralgie post erpetiche.
Come funziona il vaccino?
Il vaccino ricombinante adiuvato contro Herpes zoster (noto con il nome commerciale di Shingrix) è un vaccino a subunità e non contiene il virus vivo, ma una glicoproteina ricombinante associata ad uno stimolatore del sistema immunitario (adiuvante). Il vaccino stimola la produzione di anticorpi specifici anti-Herpes zoster prevenendo il cosiddetto Fuoco di Sant'Antonio e le complicanze post herpetiche come la nevralgia, ma non consente lo sviluppo di anticorpi nei confronti di altri infezioni da Herpes (es. Herpes simplex labialis, cutaneo o vaginale).
A chi è raccomandato?
La vaccinazione contro l’Herpes zoster è raccomandata alle persone a rischio di immunodepressione e quindi ai soggetti di età superiore ai 65 anni e ai soggetti più fragili cioè affetti da diabete, da patologie croniche respiratorie significative (Bpco, asma bronchiale), da cardiopatie gravi e nei soggetti immunodepressi o candidati a terapie immunosuppressive. Inoltre il vaccino è raccomandato anche nei soggetti con recidive o forme particolarmente gravi di Herpes zoster. La schedula di vaccinazione primaria consiste di due dosi: una dose iniziale seguita da una seconda dose, 2-6 mesi dopo, e determina una efficace e duratura protezione immunitaria.