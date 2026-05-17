Farmacie, il sottosegretario Gemmato: «Più autonomia produttiva»

La partita si gioca al banco della farmacia, tra ricette e medicinali, ma tocca anche la capacità dell’Italia e dell’Europa di produrre farmaci e principi attivi senza dipendere troppo dall’estero. A Brescia il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha messo questo tema tra le priorità, collegandolo al futuro della sanità territoriale e al ruolo sempre più ampio delle farmacie. L’occasione è stata l’incontro con il mondo della farmacia bresciana promosso da Federfarma all’Hotel Vittoria, in centro città, durante il quale il rappresentante del Governo ha toccato alcuni dei dossier oggi aperti al Ministero.

A partire proprio dall’autonomia produttiva. Per Gemmato rafforzare la produzione nazionale ed europea dei principi attivi significa mettere in sicurezza una filiera che è sanitaria ma anche industriale e strategica. «Oggi una quota rilevante dei principi attivi utilizzati per la produzione dei farmaci viene realizzata soprattutto in India e Cina – ha spiegato Gemmato –: una dipendenza che negli ultimi anni, tra pandemia, crisi internazionali e tensioni geopolitiche, ha mostrato le sue fragilità».

Punti di accesso

Accanto a questo fronte c’è quello, più immediato per i cittadini, della farmacia come presidio di prossimità. Non più soltanto luogo in cui ritirare un medicinale, bensì punto di accesso a servizi di base, soprattutto nei territori dove ospedali e ambulatori sono più distanti. Gemmato ha richiamato in particolare le aree interne e montane, dove spesso la farmacia resta uno dei pochi riferimenti del Servizio sanitario nazionale. In questa direzione si inserisce il rafforzamento della farmacia dei servizi, ormai uscita dalla fase sperimentale e sostenuta con 50 milioni di euro.

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«L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ad alcune prestazioni sanitarie e diagnostiche – ha ricordato –, alleggerendo altri livelli del sistema». Il sottosegretario ha poi rivendicato il lavoro sul passaggio di alcune categorie di farmaci dalla distribuzione diretta ospedaliera alla distribuzione convenzionata. In concreto significa portare più medicinali nelle farmacie territoriali, rendendo meno necessario per i pazienti recarsi in ospedale per il ritiro. Una scelta che, secondo Gemmato, «può migliorare l’aderenza alle terapie e rendere il percorso di cura più vicino alla vita quotidiana delle persone». Il tutto, ha aggiunto, «senza aumentare la spesa pubblica: anzi, in alcuni casi con risparmi ottenuti attraverso la contrattazione con l’industria farmaceutica».

Sullo sfondo resta il riordino della normativa. «Il Governo sta lavorando al testo unico della legislazione farmaceutica, per mettere ordine in un quadro di norme stratificate che affonda le radici nel 1934 – ha evidenziato –. Il provvedimento è già stato incardinato al Senato e l’intenzione è arrivare alla chiusura entro un anno».

L’obiettivo? «Semplificare, dare certezze ai cittadini sull’accesso al farmaco e offrire un quadro più chiaro anche a farmacie, distributori e imprese del settore». A fare gli onori di casa, ieri, è stata Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia, che ha sottolineato l’importanza del confronto con il Governo e la disponibilità all’ascolto dimostrata dal sottosegretario. Un’attenzione, ha evidenziato la presidente, «rivolta non solo alle farmacie ma all’intera filiera e alle categorie coinvolte in una fase di cambiamento che chiede regole chiare, sostenibilità e servizi sempre più vicini ai cittadini».