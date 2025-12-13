Giornale di Brescia
Salute e benessere

Sanità territoriale, farmacie pronte a fare rete con le Case di comunità

Barbara Bertocchi
Clara Mottinelli di Federfarma: «Noi ci siamo, con più servizi, per rispondere ai bisogni»
Una farmacista, foto d'archivio
Una farmacista, foto d'archivio

Non usa la parola «evoluzione», preferisce parlare di «trasformazione». Fa riferimento a «un anno epocale, di svolta, che ha segnato profondamente le farmacie italiane attraverso l’aumento dei servizi erogati: dalla telemedicina alle vaccinazioni». Da presidente provinciale e tesoriera nazionale di Federfarma, Clara Mottinelli fatica a prevedere cosa accadrà d’ora in poi perché «le cose stanno cambiando a una velocità che solo alcuni anni fa sarebbe stata inimmaginabile». La strada da percorrere

