La polmonite è un’infezione acuta che può provocare febbre, tosse e difficoltà respiratoria e, nei casi più gravi, richiedere il ricovero. Nelle persone anziane, tuttavia, può presentarsi anche senza febbre, con confusione, debolezza o improvvisa perdita di autonomia. Gli antibiotici e le altre cure consentono spesso di superare l’infezione, ma la scomparsa dei sintomi più evidenti non coincide necessariamente con il ritorno alle condizioni precedenti.
Il problema riguarda soprattutto chi ha avuto bisogno dell’ospedale. Negli ultrasessantacinquenni ricoverati per polmonite la mortalità entro il primo mese può raggiungere circa il 15-16%, con differenze importanti secondo la gravità della malattia. Anche nei mesi successivi il rischio di morte resta superiore a quello atteso. Non dipende soltanto dagli effetti dell’infezione: contano anche le malattie croniche, la fragilità e la ridotta capacità dell’organismo di affrontare un nuovo evento acuto. La polmonite, insomma, può guarire prima del paziente.
Perdita di autonomia
Una delle conseguenze più rilevanti è la perdita di autonomia. Durante il ricovero molte persone anziane rimangono a letto, camminano poco, mangiano meno e perdono forza. Attività abituali come lavarsi, vestirsi o spostarsi in casa diventano più difficili. Una perdita funzionale viene osservata in oltre un terzo dei pazienti ospedalizzati e non sempre viene recuperata rapidamente. Alcuni, pur vivendo a domicilio prima della malattia, dopo la dimissione hanno bisogno di assistenza continuativa o del trasferimento in Rsa.
Non tutte le persone della stessa età corrono lo stesso rischio; chi prima della polmonite camminava regolarmente ed era autonomo dispone, in genere, di maggiori riserve rispetto a chi aveva già difficoltà motorie o dipendeva dall’aiuto dei familiari.
Le conseguenze dipendono inoltre sia dall’infezione e dall’infiammazione sia dall’immobilità e dallo scarso apporto alimentare durante il ricovero. Pochi giorni di allettamento possono provocare una perdita di forza che richiede settimane per essere recuperata.
Il recupero non ha però tempi uguali per tutti. Alcuni riprendono gradualmente le attività quotidiane, altri hanno bisogno di assistenza per molto tempo. In questi casi è importante riconoscere presto le difficoltà e organizzare un sostegno adeguato e tempestivo.
I disturbi
Anche i disturbi respiratori possono persistere. A quattro-sei settimane dalla dimissione molti pazienti riferiscono ancora stanchezza, tosse o mancanza di fiato, la qualità della vita può rimanere ridotta per mesi, anche in persone precedentemente autonome. L’infezione può inoltre aumentare il rischio di complicazioni cardiovascolari, come aritmie, scompenso cardiaco e infarto, soprattutto in chi presenta già una cardiopatia.
Un altro problema riguarda il cervello: durante la malattia può comparire uno stato confusionale acuto, chiamato delirium, talvolta anche quando l’infezione non sembra particolarmente grave. Nei mesi successivi possono persistere difficoltà di memoria e attenzione. Questo non significa che la polmonite provochi necessariamente una demenza: spesso rende evidenti vulnerabilità preesistenti oppure è seguita da un recupero cognitivo più lento.
Per questo, nell’anziano, la polmonite richiede uno sguardo più geriatrico che pneumologico. La prevenzione della disabilità comincia già in ospedale e dopo la dimissione occorre continuare a seguire il recupero.
Non basta sapere se la febbre è scomparsa, se l’ossigenazione è migliorata o se la radiografia si è normalizzata bisogna chiedersi se la persona cammina come prima, se mangia, se ha ripreso a lavarsi e vestirsi da sola, se è più confusa o trascorre la giornata a letto. Sono queste risposte a mostrare quanto della salute precedente sia stato recuperato. La cura della polmonite non finisce con l’ultima dose di antibiotico: finisce, per quanto possibile, quando il paziente torna a vivere come prima.
Renzo Rozzini, Fondazione Poliambulanza - Istituto Ospedaliero