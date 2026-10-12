Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessereGDB+

Il bisogno di spiegare perché manca il fiato

Una paziente di 85 anni offre uno spunto di riflessione sull’approccio delle donne anche alla malattia
Renzo Rozzini
Le donne tendono a giustificare ogni circostanza, anche i sintomi della malattia
Le donne tendono a giustificare ogni circostanza, anche i sintomi della malattia

Vado a casa di una paziente che da due giorni respira male e che durante la notte non è riuscita a dormire perché sentiva i bronchi fischiare; al telefono sento che fatica a completare le frasi e che ansima.

Mentre sono in auto provo a ricordare la sua storia clinica. Ha ottantacinque anni, è autonoma, non ha problemi cognitivi, è lei che telefona, prende gli appuntamenti e tiene insieme le informazioni sulla propria salute. È cardiopatica e ricordo che la cardiologa aveva modificato la terapia. Non ricordo invece se abbia fumato, informazione che potrebbe avere qualche relazione con i sintomi attuali, ma da almeno un anno non mi risultano episodi di difficoltà respiratoria.

Quando arrivo è il marito ad aprirmi. Lei è seduta sul divano e non ha un aspetto particolarmente sofferente; appoggio giacca e borsa e comincio a farle domande. Vorrei sapere se ha avuto febbre, tosse o raffreddore, se si sente più stanca del solito, se il respiro corto compare a riposo oppure quando cammina, se riesce ancora a fare le cose che faceva prima o se deve fermarsi.

Vorrei, insomma, che mi descrivesse i sintomi; lei invece comincia dal perché.

La paziente

Mi spiega da che cosa, secondo lei, dipende, collega il disturbo a una circostanza, formula ipotesi e cerca subito una causa, mentre io continuo a riportarla a ciò che mi interessa: quando è cominciato, quanto dura, se succede anche di notte, se compare quando sale le scale, ma dopo ogni domanda ritorna alla sua ipotesi.

Non è la prima volta che mi capita. Chiedo a qualcuno come sta e, invece di sentirmi rispondere come sta, mi sento spiegare perché sta male: “Ho male alla schiena perché ieri ho fatto troppo”, “Non dormo perché sono preoccupata per mio marito”, “Mi manca il fiato perché sono agitata”. A volte la spiegazione è plausibile, altre volte meno, ma dal punto di vista medico arriva troppo presto, perché prima vorrei capire bene il sintomo e soltanto dopo ragionare sulla possibile causa.

Con il tempo ho avuto l’impressione che questo modo di raccontarsi sia più frequente nelle donne, anche se non so se sia davvero così o se si tratti di una delle tante convinzioni che la professione costruisce nella testa di un medico dopo migliaia di colloqui.

La spiegazione, prima del sintomo

Qualche sera dopo ne parlo a casa e racconto l’episodio a mia moglie, dicendole che molte pazienti, quando domando loro come stanno, sembrano sentire immediatamente il bisogno di fornire subito un perché, quasi che riferire il sintomo non bastasse e fosse necessario aggiungerne subito una spiegazione.

Mia moglie mi guarda con un’espressione severa e dice: «Certo che sono donne».

Le chiedo perché. «Perché a voi uomini non è mai stato chiesto di giustificare continuamente quello che fate. A noi sì».

La risposta mi sorprende, perché io stavo ragionando da medico e pensavo al modo in cui una persona racconta un sintomo, mentre lei stava parlando del modo in cui una persona impara a raccontare se stessa.

Forse, soprattutto per alcune generazioni, molte donne sono cresciute dovendo accompagnare le proprie decisioni con una spiegazione: perché uscivano o tornavano tardi, perché lavoravano o non lavoravano, perché erano stanche, arrabbiate o volevano stare sole.

Naturalmente uomini e donne non sono due categorie separate da un confine netto: ci sono uomini che spiegano tutto e donne che non spiegano niente, e il mondo nel quale sono cresciute le ragazze di oggi non è quello nel quale sono cresciute le donne che oggi hanno ottant’anni. Eppure il modo in cui raccontiamo ciò che ci accade porta con sé anche educazione, abitudini e aspettative accumulate negli anni.

Forse anche per questo, a ottantacinque anni, una donna può sentire che non basta dire «mi manca il fiato», ma sente di dover aggiungere subito anche un perché.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
donnesintomi

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
"La Repubblica di tutti""La Repubblica di tutti"

La costituzione come bussola

Scopri di più
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
SponsorizzatoMedical Udito, da trent’anni un punto di riferimento per BresciaMedical Udito, da trent’anni un punto di riferimento per Brescia

Dal 1996 al 2026 sono cambiate tecnologie, apparecchi e servizi. Un percorso fatto di ascolto, assistenza e soluzioni personalizzate