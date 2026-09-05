Emetofobia, la paura di vomitare che condiziona la vita

Matteo Giamundi ne soffre dall’asilo: «Nascondevo il cibo pur di non mangiare e ho rinunciato a molte occasioni di socialità». Con altri giovani sta fondando un’associazione con l’obiettivo di diffondere conoscenza: «Chi ha questa fobia non deve sentirsi solo»