Alzare un braccio per vestirsi, prendere un oggetto da uno scaffale, pettinarsi o semplicemente dormire sul fianco. Sono gesti che compiamo ogni giorno senza pensarci, ma che possono diventare difficili, a volte persino impossibili, quando la spalla inizia a fare male o perde la sua funzionalità. Un’articolazione fondamentale per la nostra autonomia, dotata di una mobilità straordinaria, ma proprio per questo esposta a traumi, instabilità e patologie degenerative. Quando una spalla si lussa, cosa succede esattamente? Perché in alcune persone il problema tende a ripresentarsi? E soprattutto, quando il dolore e la limitazione dei movimenti diventano tali da rendere necessario un intervento chirurgico?
L’appuntamento
Sono alcune delle domande al centro della puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera, alle 20.30 in diretta su Teletutto, con Daniela Affinita. La trasmissione entrerà nel mondo della chirurgia della spalla, affrontando due temi particolarmente importanti: le lussazioni e la chirurgia protesica. La lussazione è un evento traumatico che si verifica quando la testa dell’omero fuoriesce dalla sua sede naturale, nella cavità della scapola, può accadere in seguito a una caduta, durante un’attività sportiva o per un movimento brusco.
Ma non sempre il problema si esaurisce con il primo episodio: soprattutto nei pazienti più giovani, l’instabilità può ripresentarsi, compromettendo la pratica sportiva e le normali attività quotidiane. Come si interviene? Quando è sufficiente un percorso riabilitativo e quando, invece, è indicata la chirurgia per stabilizzare l’articolazione?
Un altro capitolo riguarda le protesi della spalla, una soluzione che negli ultimi anni ha conosciuto importanti evoluzioni. L’artrosi, il deterioramento delle superfici articolari e alcune lesioni della cuffia dei rotatori possono provocare dolore persistente, perdita di forza e una progressiva difficoltà nei movimenti.
Ma avere una spalla dolorosa significa necessariamente dover ricorrere a una protesi? Quali sono i criteri con cui si sceglie di operare e quali risultati si possono ottenere oggi grazie alle nuove tecniche chirurgiche? E ancora: quanto conta la riabilitazione nel recupero e quanto tempo occorre per tornare a utilizzare normalmente il braccio?
Gli ospiti
A rispondere saranno il dottor Giovanni Battista Vinanti, responsabile di ortopedia 3 dell’Istituto Clinico di Ome e i suoi colleghi ortopedici Alberto Rossato e Marco Zanotta, ospiti in studio per approfondire le principali problematiche della spalla, spiegare le possibilità offerte dalla chirurgia moderna e rispondere alle domande dei telespettatori. La puntata sarà arricchita anche da servizi realizzati all’Istituto Clinico San Rocco di Ome, con Alessia Tagliabue e Fabio Forgiano, per conoscere più da vicino il lavoro degli specialisti e i percorsi di cura dedicati ai pazienti.
Un appuntamento per capire quando un dolore non deve essere sottovalutato, quali trattamenti sono oggi disponibili e soprattutto come recuperare mobilità e qualità della vita. Anche questa sera sarà protagonista la partecipazione del pubblico, durante la diretta sarà possibile inviare domande e messaggi agli specialisti in studio: WhatsApp 366 8322742, numero verde 800 293120.