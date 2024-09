La spalla dell’ortolano

Malanni che infastidiscono ma inorgogliscono

Il giardinaggio è anche lavoro di fatica

Il mio primo incontro amoroso con il giardinaggio risale a quando frequentavo le medie, forse ero in prima, ma non ne ho certezza. Ricordo che un pomeriggio, mentre stavo guardando Goldrake con i mie fratelli, il mio sguardo si è posato su mia mamma che in giardino stava amorevolmente potando le rose del vialetto togliendo i fiori secchi, operazione fondamentale per favorire la comparsa di nuovi, promettenti, boccioli. Fu una folgorazione, chiesi alla mia genitrice di potermi occupare del roseto