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Diventare vegetariani? A Brescia c’è un ambulatorio che guida nella scelta

L’ha istituito la Domus Salutis per supportare i pazienti nel cambio di abitudini alimentari, evitando carenze di nutrimenti importanti come vitamina B12, calcio e ferro
Barbara Bertocchi

Barbara Bertocchi

Giornalista

Sempre più persone optano per un regime alimentare più sostenibile
Sempre più persone optano per un regime alimentare più sostenibile

Sempre più persone scelgono una dieta vegetariana o decidono di alleggerire la propria alimentazione puntando su frutta e verdura. Ma cambiare abitudini da soli può nascondere insidie: senza carne e pesce e senza pasti equilibrati, si rischiano carenze importanti di nutrienti come vitamina B12, calcio e ferro.

Per aiutare chi vuole mangiare in modo più sano e sostenibile, la Casa di cura Domus Salutis della Fondazione Teresa Camplani ha aperto un ambulatorio dedicato. Qui i pazienti ricevono supporto specialistico e consigli personalizzati, per fare scelte alimentari consapevoli senza rinunciare al benessere.

Educazione alimentare

Come spiega il direttore sanitario Mauro Ricca, «il progetto nasce per rispondere alla richiesta della Regione Lombardia di monitorare lo stato nutrizionale dei nostri pazienti, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità».

A gestirlo sono Arianna Duina e Rossella Tosini, rispettivamente dietista e medico del team nutrizionale multidisciplinare. L’ambulatorio è aperto, in regime di solvenza, sia ai pazienti della Domus sia a utenti esterni.

Tosini, medico del team nutrizionale multidisciplinare, e Duina, dietista
Tosini, medico del team nutrizionale multidisciplinare, e Duina, dietista

Il percorso inizia con un inquadramento clinico completo, comprensivo di un pacchetto di esami del sangue, seguito dall’elaborazione di un piano personalizzato di educazione alimentare e da controlli periodici per valutare l’aderenza e monitorare i progressi.

Questo approccio consente a chi desidera migliorare le proprie abitudini alimentari di ricevere supporto specialistico concreto, trasformando scelte quotidiane in strumenti di salute e benessere duraturo.

I vantaggi della dieta ricca di vegetali

I benefici di una dieta ricca di alimenti vegetali sono, infatti, molteplici, «soprattutto – sottolineano le dottoresse – per chi soffre di obesità, diabete, malattie cardiovascolari o alcuni tumori. Un’alimentazione ricca di fibre, inoltre, ha effetti antinfiammatori».

Un’alimentazione ricca di fibre ha effetti antinfiammatori
Un’alimentazione ricca di fibre ha effetti antinfiammatori

È fondamentale, però, evitare carenze: «Per la vitamina B12 l’unico modo per integrarla è utilizzare specifici integratori. Per il ferro, invece, si possono privilegiare frutta secca, legumi, verdure a foglia verde e crucifere».

Chi sceglie alimenti vegetali dovrebbe evitare prodotti processati, prediligendo cibi naturali. Anche la cottura conta per conservare al meglio colori, consistenze e proprietà degli alimenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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