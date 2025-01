Sempre più vegani e vegetariani: nel Bresciano sono 125mila

Il trend confermato anche dai dati di Eurispes: raddoppiati i vegetariani, i vegani sono il 2,3%

Una scelta dettata anche dalla crescente attenzione all'ambiente

C’è chi ne ha fatta una scelta assoluta e chi ogni tanto ci prova; chi ha deciso di ridurre drasticamente il consumo di prodotti di origine animale e chi ha bandito la carne ma non riesce o non vuole rinunciare ai derivati. L’esercito dei vegetariani e dei vegani è in crescita, con numeri in aumento anno su anno e un trend che si conferma modalità di vita, più che atteggiamento di moda. Lo ribadiscono i dati Eurispes relativi all’anno appena trascorso, che esplicitano come il numero di persone v