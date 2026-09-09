Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessereGDB+

Antibiotici, perché usarli male può essere pericoloso

L’infettivologo Patroni: «Tra gli errori più comuni automedicazione, mancato rispetto di dosi e orari e interruzione anticipata della terapia. Uno dei rischi è l’antibiotico-resistenza, che rende le infezioni più difficili da curare»
Barbara Bertocchi

Barbara Bertocchi

Giornalista

Sono ancora molte le persone che fanno un uso scorretto degli antibiotici
Sono ancora molte le persone che fanno un uso scorretto degli antibiotici

Un raffreddore, il mal di gola o qualche linea di febbre spesso bastano per spingere molte persone a recuperare l’antibiotico avanzato da una vecchia cura, senza consultare il medico. Altri interrompono la terapia appena si sentono meglio, convinti che il farmaco abbia già fatto il proprio dovere. Errori comuni, ma pericolosi: gli antibiotici agiscono solo contro le infezioni batteriche e, se usati male, possono risultare inefficaci, provocare effetti collaterali e alimentare l’antibiotico-resistenza, rendendo le infezioni sempre più difficili da curare. Ne abbiamo parlato con Andrea Patroni, infettivologo responsabile del Comitato infezioni ospedaliere dell’Asst Valcamonica.

Dottor Patroni, quando gli antibiotici sono davvero necessari e in quali casi, invece, non servono?

Gli antibiotici sono necessari quando è presente un’infezione batterica accertata. Non servono, invece, se il problema è causato da un virus. Raffreddore, mal di gola e tosse, nell’80% dei casi, hanno infatti origine virale: assumere un antibiotico in queste situazioni non aiuta a guarire più rapidamente.

Andrea Patroni, infettivologo responsabile del Comitato infezioni ospedaliere dell’Asst Valcamonica
Andrea Patroni, infettivologo responsabile del Comitato infezioni ospedaliere dell’Asst Valcamonica

Quali sono gli errori più frequenti commessi dai pazienti?

Il primo è l’automedicazione. Capita spesso che una persona recuperi dall’armadietto un antibiotico avanzato da una cura precedente e decida di assumerlo senza consultare il medico. Un altro errore frequente è prendere antibiotici per disturbi di origine virale, come il raffreddore. Ci sono poi il mancato rispetto delle dosi e degli orari prescritti e l’interruzione anticipata della terapia.

Se un antibiotico deve essere assunto tre volte al giorno, non è corretto prenderlo soltanto al mattino e alla sera pensando che non faccia differenza. Allo stesso modo, non bisogna sospendere la cura appena ci si sente meglio.

Quali rischi si corrono assumendo un antibiotico in modo scorretto?

I rischi principali sono tre. Il primo è l’inefficacia della terapia, che può verificarsi quando il farmaco non viene assunto correttamente o viene sospeso troppo presto. Il secondo riguarda gli effetti collaterali. Prendere un antibiotico rimasto in casa, senza indicazione medica, può essere pericoloso perché il farmaco potrebbe interagire con altre terapie in corso oppure non essere adatto all’infezione presente. Il terzo rischio è lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza. Quando un batterio viene esposto a una quantità insufficiente di farmaco, per esempio perché non si rispettano dosi e orari, può diventare resistente a quell’antibiotico o ad altri medicinali della stessa classe.

Che cosa significa antibiotico-resistenza e perché rappresenta un problema?

L’antibiotico-resistenza si verifica quando i batteri diventano capaci di sopravvivere all’azione di un antibiotico. Questo rende le infezioni più difficili da curare e può ridurre le possibilità di trattamento. Nel mondo, ogni anno, circa cinque milioni di persone muoiono per infezioni associate a batteri resistenti agli antibiotici. Per questo questi farmaci devono essere usati con cautela, soltanto quando sono necessari e rispettando con precisione dosi, orari e durata della terapia.

Quali sono le infezioni più difficili da curare a causa dell’antibiotico-resistenza?

Tutti i batteri possono sviluppare resistenza. Attualmente, tra le infezioni che possono provocare le complicazioni più gravi ci sono quelle urinarie, le polmoniti e le setticemie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Obiettivo SaluteantibioticifarmaciinfettivologoAsst ValcamonicabatteriBrescia

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
SponsorizzatoDomani Lavoro 2026: la sfida di Brescia è attrarre il futuroDomani Lavoro 2026: la sfida di Brescia è attrarre il futuro

Dal 5 al 7 novembre al Brixia Forum torna l’evento per imprese, candidati e formazione, con focus su IA, nuove professioni e imprenditorialità