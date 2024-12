A Brescia cresce il consumo di antibiotici e antidepressivi

Si conferma invece sotto gli standard europei l’uso dei medicinali equivalenti: questa la fotografia della situazione nella nostra provincia scattata dalla Cef

Cresce il consumo di antibiotici, antidepressivi e farmaci per persone con diabete usati anche contro l’obesità. E si conferma sotto gli standard europei l’uso dei medicinali equivalenti, quelli non griffati, che venivano chiamati generici. È la fotografia della situazione bresciana scattata dalla Cef (Cooperativa esercenti farmacia) che, con i suoi mezzi attrezzati, rifornisce in media due volte al giorno le 388 farmacie di città e provincia coprendo il mercato locale del farmaco all’incirca pe