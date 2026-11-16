Come capire quando un anziano comincia ad avere bisogno di aiuto

Una persona anziana comincia ad avere bisogno di aiuto quando non riesce più a fare da sola quello che ha sempre fatto. Accorgersene però non è facile: le difficoltà compaiono lentamente, si confondono con le conseguenze dell’invecchiamento e possono sfuggire anche a chi frequenta abitualmente la persona.
Il National Institute on Aging (Nia), l’istituto statunitense che si occupa della ricerca sull’invecchiamento, ha pubblicato alcune indicazioni per riconoscere i primi segnali di perdita dell’autonomia. Come sempre non si tratta di cercare sintomi di malattie, ma di osservare come una persona affronta le attività quotidiane.
Un primo segnale è il cambiamento delle abitudini domestiche. Una casa sempre ordinata diventa trascurata, il frigorifero contiene pochi alimenti o cibi scaduti, i pasti diventano semplici e ripetitivi. Le bollette rimangono da pagare, gli appuntamenti vengono dimenticati, la gestione dei farmaci diventa incerta. Singolarmente questi comportamenti possono avere spiegazioni banali, ma quando rappresentano un cambiamento rispetto al passato meritano attenzione.
Altri segnali riguardano la cura personale. Una persona sempre attenta al proprio aspetto comincia a vestirsi in modo trascurato, rinuncia a lavarsi regolarmente oppure indossa gli stessi abiti per diversi giorni. Non necessariamente perché abbia perso il desiderio di curarsi, ma perché è diventato faticoso entrare nella vasca, difficile allacciare i bottoni o complicato organizzare le operazioni necessarie per vestirsi.
Anche i cambiamenti del comportamento possono essere significativi. Un anziano che usciva volentieri riduce le occasioni di incontro, rinuncia a fare la spesa, smette di frequentare gli amici. Le ragioni possono essere una difficoltà motoria, problemi di vista o di udito, la paura di cadere, la depressione oppure un iniziale deterioramento cognitivo.
La medicina dell’età avanzata distingue le attività fondamentali della vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, alimentarsi e utilizzare il bagno, da quelle più complesse, come cucinare, fare acquisti, amministrare il denaro, utilizzare i trasporti e assumere i farmaci. Sono generalmente queste ultime, che richiedono capacità cognitive integre, a diventare difficili per prime. Una persona può continuare a camminare, vestirsi e mangiare autonomamente, ma non riuscire più a organizzare una giornata senza commettere errori o correre rischi.
Protezione
Per i figli, la difficoltà maggiore è capire quando e quanto intervenire. Il desiderio di proteggere un genitore può portarli a sostituirsi a lui anche nelle attività che sarebbe ancora in grado di svolgere da solo. È un comportamento comprensibile, ma non sempre utile: le capacità che non vengono esercitate tendono a ridursi e un’assistenza eccessiva può accelerare la perdita dell’autonomia.
All’estremo opposto, la persona anziana vuole conservare la propria libertà, ma il desiderio di indipendenza può portarla a sottovalutare difficoltà ormai evidenti e continuare a gestire situazioni che non è più in grado di controllare può esporla a rischi importanti.
Va inoltre ricordato che avere bisogno di assistenza non significa essere incapaci di decidere. Una persona può dipendere dagli altri per molte attività e conservare la capacità di esprimere preferenze, valutare alternative e scegliere come vivere.
Riconoscere precocemente le difficoltà permette di intervenire prima che una perdita limitata di autonomia diventi una dipendenza più grave; soprattutto consente di affrontare il problema insieme alla persona interessata, anziché decidere al suo posto.
Il buon aiuto non è quello che fa tutto, ma quello che permette a una persona di continuare a fare, il più a lungo possibile, ciò di cui è ancora capace.
Renzo Rozzini, Fondazione Poliambulanza - Istituto Ospedaliero