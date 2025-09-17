Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereStorie

Professione chirurgo, com’è lavorare in sala operatoria al tempo dell’AI

Barbara Bertocchi
Il professor Nicola de’ Angelis è il nuovo primario di Chirurgia generale alla Poliambulanza di Brescia: «Tra gesti precisi e sicurezza, il futuro è già qui»
Loading video...
Poliambulanza: chiurgia tra robot e IA

Luce blu, atmosfera ovattata, menti concentrate. La paziente è distesa sul tavolo operatorio. Un robot a quattro braccia di nome «Da Vinci» le sta asportando la porzione di stomaco danneggiata dal tumore. A guidarlo, da una consolle collocata in un angolo, è il professor Nicola de’ Angelis: gli occhi puntano il visore, i piedi premono i pedali che guidano la strumentazione e le mani impugnano le pinze che agiscono a distanza. Due schermi mostrano alla sala le azioni rapide e precise che si stann

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario