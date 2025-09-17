Professione chirurgo, com’è lavorare in sala operatoria al tempo dell’AI

Il professor Nicola de’ Angelis è il nuovo primario di Chirurgia generale alla Poliambulanza di Brescia: «Tra gesti precisi e sicurezza, il futuro è già qui»

3 ' di lettura

Luce blu, atmosfera ovattata, menti concentrate. La paziente è distesa sul tavolo operatorio. Un robot a quattro braccia di nome «Da Vinci» le sta asportando la porzione di stomaco danneggiata dal tumore. A guidarlo, da una consolle collocata in un angolo, è il professor Nicola de’ Angelis: gli occhi puntano il visore, i piedi premono i pedali che guidano la strumentazione e le mani impugnano le pinze che agiscono a distanza. Due schermi mostrano alla sala le azioni rapide e precise che si stann