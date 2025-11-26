Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

«Cari genitori», la violenza sulle donne si previene in famiglia

Giuseppe Pino Maiolo
I dati Istat 2025 confermano che è ancora un'emergenza. Serve un’educazione precoce al rispetto, che parte dai genitori e si estende alla scuola
Loading video...
«Cari genitori», prevenire la violenza sulle donne
AA

Il 25 novembre di ogni anno è da tempo la giornata dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne. Una piaga sociale infinita dove i dati sono impressionanti. Quelli Istat del 2025 dicono che sono in aumento le «violenze subite dalle giovanissime tra i 16-24 anni». E poi ancora si sottolinea che sono sei milioni e 400mila le donne italiane che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale tra i 16 e i 75 anni.

Di certo indigna sapere che quattro maschi su dieci pensano ancora che una donna, sia capace di sottrarsi alle molestie, se lo vuole, e che due uomini su dieci giustificano la violenza sessuale come conseguenza del modo di vestire di una donna. Ma non basta più l’indignazione e meno ancora dire che i maschi hanno la violenza nel Dna.

Non ci sono evidenze scientifiche, e poi sembra un modo per giustificare la violenza maschile, quando invece va modificata la cultura, il sessismo e il maschilismo. In secondo luogo dobbiamo essere consapevoli che c’è necessità di un’educazione preventiva, precoce della famiglia e poi della scuola. Infine serve un’attenzione particolare all’educazione dei maschi.

Educazione senza violenza

Partiamo dalla famiglia, dove credo sia necessario impegnarsi a educare senza violenza. Intendo senza usare le mani. Non servono gli schiaffi se le cose non vanno, nemmeno i pizzicotti se i figli si comportano male. Fermiamoci a discutere con un bambino per capirne i motivi e non giustifichiamoci con «ho perso la pazienza!» perché anche i figli reagiscono spesso con impulsività.

Ricordiamo che le punizioni corporali non educano. Gli studi dicono chiaramente che aumentano l’ansia e i disturbi dell’umore e in età adulta irritabilità e comportamenti violenti.

Nelle relazioni di coppia conteniamo la violenza, anche quella verbale. Che non vuol dire «non litigare», ma gestire i conflitti e impedire che degenerino in violenze fisiche e offese psicologiche.

L’influenza dei genitori

I modelli di comportamento contano e la violenza assistita respirata in famiglia, fatta anche di svalutazione e prepotenze, contribuisce a normalizzare le azioni violente. Al contrario i bambini che crescono all’interno di relazioni rispettose e gentili dove è più ricca la partecipazione emotiva coglieranno dalle parole, dai gesti e dall’organizzazione domestica dei genitori, qual è l’approccio affettivo-relazionale che serve tra uomini e donne.

La condivisione emotiva in famiglia getta le basi per essere domani uomini rispettosi e consapevoli. Educare alle relazioni parte dall’aiutare fin da piccoli a mettersi nei panni degli altri, fratelli, amici e adulti per sviluppare quell’empatia necessaria a fare comunità e a sviluppare solidarietà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Cari genitoriviolenza di genere
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario