«Cari genitori», come si gestisce l’aggressività dei figli?

La parola aggressività è ormai comune di questi tempi, soprattutto se riferita ai giovani, ma va precisato subito che non è sinonimo di violenza. In latino «aggredior» significa «avvicinarsi» e la psicoanalisi intende l’aggressività come un «muoversi verso». Donald Winnicott, che era un pediatra inglese ma anche psicoanalista, diceva che «Crescere è di per sé un atto aggressivo».

Aggressività non è violenza

Per aggressività allora dobbiamo intendere un’energia istintuale che è strettamente legata alla crescita e che solitamente si manifesta a cominciare dal «tempo dei no». Un tempo conosciuto bene dai genitori, perché si manifesta precocemente attorno al secondo anno di vita o anche prima.

Si tratta di una fase impetuosa e minacciosa, un tempo difficile da vivere per i genitori che si vedono attaccati e presi di mira, mentre è solo un periodo in cui il bambino usa il linguaggio verbale appena appreso e scopre il piacere di dire no a tutto e a tutti. Non è un bambino oppositivo cui non va bene nulla. Irrita quel suo modo insistente di fare, ma non è un disturbo, tantomeno è desiderio di arrecare danno a qualcuno.

È cocciuto, quantomeno sembra, ma la sua insistenza non è una ribellione armata. È voglia di mostrare che è capace di affermare il suo punto di vista e di fare come vuole. È aggressivo nel suo dire no, ma non è cattivo. Esprime con forza il suo volere e non demorde, ma solitamente cerca di ottenere quello che vuole o si difende se si sente minacciato da un rivale.

Energia da comprendere

La sua aggressività a volte esprime sentimenti di inferiorità se lo spingiamo troppo a competere con gli altri. Non di rado non sa calibrare la sua energia e può far male fisicamente se dà pizzicotti a un amico o tira i capelli a una compagna, oppure graffia o morde, ma in ogni caso è aggressività che serve per crescita.

Da controllare e più ancora da comprenderne il motivo. Caso mai è più importante contenere l’intensità dei suoi gesti che eliminarla e annullare l’aggressività dei suoi «no» che ci irritano.

Come gestire l’aggressività?