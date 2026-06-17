«Cari genitori», come aiutare i figli ad affrontare l’esame di maturità

L’esame di Stato è una delle prime grandi prove della vita e mette alla prova studenti e famiglie. Ansia e stress sono naturali, ma con ascolto, fiducia e sostegno i genitori possono aiutare i figli a vivere questo momento

Giuseppe Pino Maiolo Commentatore 17 giugno 2026 2 ' di lettura

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