Sole, cloro, salsedine: come proteggere i capelli d’estate

Sole, salsedine, cloro, sudore, ma anche lavaggi frequenti e prodotti non sempre adeguati possono mettere a dura prova capelli e cuoio capelluto, soprattutto durante l'estate. Come scegliere lo shampoo giusto? Meglio lavare i capelli ogni giorno oppure no? Lo abbiamo chiesto al tricologo Vishal Kaushal, che ci aiuta a fare chiarezza tra buone abitudini, falsi miti e consigli pratici.
Quali sono gli errori più comuni che le persone commettono nella scelta dello shampoo?
Uno degli errori più frequenti è scegliere lo shampoo esclusivamente in base alla tipologia di capello, riccio o liscio, lungo o corto. In realtà bisognerebbe concentrarsi soprattutto sulle esigenze del cuoio capelluto, perché è da lì che parte la salute del capello. Un altro errore comune è cambiare continuamente prodotto o utilizzare shampoo troppo aggressivi che finiscono per irritare la cute.
Esistono ingredienti che sarebbe meglio evitare perché possono risultare aggressivi o poco adatti a un uso frequente?
Più che ingredienti da evitare in assoluto, esistono sostanze che vanno scelte in base alle caratteristiche individuali. Alcuni tensioattivi molto sgrassanti, come il Sodium Lauryl Sulfate (SLS), possono essere adatti a chi ha un cuoio capelluto molto grasso, ma risultare troppo aggressivi per chi ha una cute secca o sensibile.
Come possiamo riconoscere uno shampoo di qualità da uno meno valido?
È importante leggere l'INCI, cioè l'elenco degli ingredienti cosmetici, bisogna capire quali sostanze contiene il prodotto e se sono adatte alle proprie esigenze. In generale non bisogna lasciarsi guidare esclusivamente dal prezzo: un buon shampoo è quello formulato correttamente per il proprio cuoio capelluto.
Chi ha capelli ricci dovrebbe utilizzare prodotti diversi rispetto a chi ha capelli lisci?
Sì, i capelli ricci tendono a essere più secchi e necessitano di una maggiore idratazione. Possono quindi beneficiare di shampoo delicati e prodotti nutrienti, tuttavia, la scelta deve sempre partire dal cuoio capelluto e non soltanto dalla forma del capello.
Lavare i capelli tutti i giorni può danneggiarli oppure dipende dal tipo di prodotto utilizzato?
Dipende principalmente dal prodotto utilizzato, se si scelgono shampoo delicati e adatti all'uso frequente, il lavaggio quotidiano non rappresenta un problema, non esistono evidenze scientifiche che dimostrino che lavare spesso i capelli favorisca la caduta.
Quale ruolo svolge il balsamo nella salute del capello?
Il balsamo agisce sul fusto del capello, migliorando la pettinabilità, la lucentezza e contrastando la disidratazione. È particolarmente consigliato per chi ha capelli medio-lunghi e va applicato sulle lunghezze e sulle punte, evitando la radice.
Le maschere e le creme nutrienti possono sostituire il balsamo?
Hanno funzioni differenti, il balsamo è pensato per un utilizzo frequente e migliora immediatamente la pettinabilità. Le maschere sono trattamenti più intensivi che apportano maggiore nutrimento e possono essere utilizzate una o due volte alla settimana.
Durante l'estate, sole, salsedine, cloro e sudore possono mettere a dura prova i capelli. Quali accorgimenti consiglia?
L'esposizione prolungata al sole, il cloro e la salsedine possono danneggiare sia il capello sia il cuoio capelluto. È utile proteggere i capelli con cappelli o copricapo e utilizzare prodotti specifici con filtri UV. Inoltre, è importante mantenere una corretta idratazione e limitare l'uso di piastre e strumenti ad alte temperature.
Esistono shampoo e balsami specifici per il periodo estivo?
Sì, durante l'estate consiglio detergenti delicati ma efficaci nel rimuovere residui di sale, cloro e sudore. I balsami dovrebbero invece contenere ingredienti idratanti e nutrienti per contrastare la secchezza provocata dall'esposizione al sole.
Prima di esporsi al sole è utile applicare prodotti protettivi per i capelli?
Assolutamente sì, esistono spray protettivi contenenti filtri UV che aiutano a ridurre i danni causati dall'esposizione solare.
Ci sono falsi miti particolarmente diffusi sugli shampoo e sulla cura dei capelli?
Uno dei falsi miti più diffusi è che lavare spesso i capelli favorisca la caduta, non esistono evidenze scientifiche che lo dimostrino. Un altro errore è pensare che uno shampoo possa risolvere da solo problemi complessi come l'alopecia.
Negli ultimi anni si sono diffusi molto gli shampoo secchi. Possono sostituire il normale lavaggio?
Lo shampoo secco è un ottimo alleato quando si desidera rinfrescare rapidamente l'aspetto dei capelli o migliorarne il volume. Tuttavia, non sostituisce il normale lavaggio perché non deterge realmente il cuoio capelluto e un utilizzo prolungato può creare problemi alla cute.
Per chi pratica sport, va al mare o in piscina durante l'estate, quali prodotti leave-in possono aiutare a proteggere i capelli?
I più utili sono gli spray protettivi con filtri UV, le creme idratanti leggere e i trattamenti che aiutano a mantenere il giusto livello di idratazione del capello. Sono particolarmente indicati per chi è frequentemente esposto a sole, vento, salsedine e cloro.