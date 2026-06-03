Ospedali a portata di «app» per facilitare l’accesso ai servizi

L’ Asst del Garda accelera sulla digitalizzazione e presenta una nuova app pensata per semplificare il rapporto tra cittadini e servizi sanitari. L’applicazione, già disponibile per sistemi Apple e Android, rientra nel più ampio percorso di trasformazione digitale avviato dalla sanità lombarda e destinato nei prossimi mesi ad allargarsi ulteriormente anche al fascicolo sanitario elettronico e alla gestione digitale delle immagini radiologiche.

Vicinanza ai pazienti

A presentare il nuovo strumento sono stati il direttore generale Roberta Chiesa e la responsabile dei sistemi informativi Silvia Barbariga, che hanno sottolineato come la piattaforma rappresenti un ulteriore passo verso una sanità più accessibile e immediata.

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«L’obiettivo è dare informazioni rapide, semplici e trasparenti con un accesso velocissimo ai servizi sanitari», ha spiegato Chiesa, definendo l’innovazione digitale uno dei «tre pilastri» dell’azienda insieme alle persone e all’innovazione tecnologica.

L’app nasce come evoluzione di una prima versione introdotta nel 2023 e inizialmente concentrata soprattutto sul pronto soccorso, anche sulla scia dell’esperienza pandemica. Oggi le funzionalità vengono ampliate con nuovi servizi pensati per ridurre tempi di attesa e passaggi agli sportelli.

Come funziona

Tra le novità principali c’è la possibilità di effettuare pagamenti direttamente dall’app attraverso PagoPa, sia inquadrando il qr code sia accedendo con Spid per visualizzare eventuali prestazioni da saldare. Sarà inoltre possibile prenotare il posto in coda per alcuni servizi amministrativi, come scelta e revoca del medico, evitando attese inutili agli sportelli.

Resta attiva anche la sezione dedicata al monitoraggio dei pronto soccorso, con aggiornamenti in tempo reale sul livello di affollamento e la possibilità per i familiari, tramite un codice associato al paziente, di seguire a distanza lo stato di avanzamento del percorso ospedaliero, senza informazioni sanitarie ma con indicazioni sulle varie fasi dell’assistenza.

L’app permette inoltre di consultare numeri utili, servizi presenti nei diversi presidi ospedalieri, indicazioni per raggiungere i pronto soccorso attraverso i sistemi di navigazione e collegamenti diretti al 112 in caso di emergenza.