Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereArte

Alzheimer, alla Pinacoteca Tosio Martinengo percorsi di arte e inclusione

Salvatore Montillo
Il progetto Creative Age coinvolge musei nelle province di Bergamo, Brescia e Pavia
Loading video...
Alzheimer, creative-age sbarca a Brescia
AA

C’è anche la Pinacoteca Tosio Martinengo tra i musei coinvolti in Creative Age, il progetto che porta l’arte al servizio delle persone con Alzheimer e dei loro caregiver. L’iniziativa, promossa da Airalzh con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e il patrocinio di Regione Lombardia, punta a migliorare la qualità della vita delle persone con demenza e a contrastare l’isolamento delle famiglie, un fenomeno che in Lombardia riguarda fino a 200mila persone.

Il progetto coinvolge musei nelle province di Bergamo, Brescia e Pavia e introduce anche sul territorio lombardo una metodologia già sperimentata con successo nei percorsi dei Musei Toscani per l’Alzheimer. Piccoli gruppi, accompagnati da operatori appositamente formati, partecipano a incontri tra le opere d’arte che alternano osservazione condivisa, racconto e attività partecipative.

Non sono richieste competenze artistiche né prestazioni cognitive: al centro ci sono le emozioni, la memoria affettiva e la relazione. L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e non giudicante, in cui le persone con demenza possano continuare a esprimersi e i caregiver trovare momenti di sollievo e condivisione. Accanto alle attività nei musei, Creative Age prevede anche un percorso di formazione rivolto al personale museale e ai professionisti dell’ambito sociale e sanitario. L’obiettivo è costruire équipe multidisciplinari in grado di sviluppare in modo stabile proposte dedicate, rafforzando l’alleanza tra cultura e salute.

Il progetto, che si svilupperà nell’arco di due anni, include inoltre una fase di ricerca per valutare in modo rigoroso l’impatto delle attività sul benessere dei partecipanti, contribuendo così al dibattito scientifico sull’Alzheimer.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AlzheimerCreative AgePinacoteca Tosio Martinengo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario