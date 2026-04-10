Alzheimer, l’arte degli studenti contro la demenza in mostra alla Cgil

«Ricordati, tu che puoi, di amare». È questo il filo poetico che lega i 30 cartelloni artistici della mostra inaugurata stamattina nella sede cittadina della Cgil. La genesi di tutto è il protocollo «Brescia città amica delle persone con demenza» siglato nel 2023 da sindacati, comune di Brescia, Ospedale Civile e alcune realtà assistenziali del territorio fra cui Fatebenefratelli e Fondazione Casa di Dio, e dal quale nasce l’Alzheimer Festival: un appuntamento organizzato per sensibilizzare sul tema, ma anche per riflettere su welfare, sanità e assistenza. Per promuovere l’evento la Cgil aveva chiesto aiuto agli studenti dell’Accademia SantaGiulia che attraverso un contest interno hanno prodotto la comunicazione per la prima edizione.

La mostra

«Sono stati bravi, sensibili, gentili – ha detto Donatella Cagno della segreteria Spi Cgil – e anche i lavori che non hanno vinto erano bellissimi. Per questo non abbiamo voluto sprecare tutto il lavoro fatto e l’impegno messo dagli studenti e così abbiamo creato la mostra che ha girato l’Italia e ora è tornata a Brescia».

L’installazione arricchisce i corridoi al piano terra della sede cittadina del sindacato: «Noi ci auguriamo che le modalità di assistenza cambino – ha continuato Cagno –. Con la popolazione sempre più anziana, dovremo fare i conti sempre più spesso con la demenza e potremmo non arrivare impreparati a quei momenti. Più risorse per la prevenzione, per il welfare e per l’assistenza sanitaria».

Per questo il Festival continuerà anche quest’anno: il 12 settembre al Museo Auto Storiche Brescia si terrà la seconda edizione.