La gravidanza è un momento bellissimo ma delicato della vita di una donna, che deve essere vissuto con serenità e felicità. Ma dal punto di vista alimentare, circolano tantissime indicazioni e «regole» da seguire, che a volte possono causare ansia e stress e far vivere questo periodo con fin troppo controllo. Ma quali di queste «regole» sono davvero necessarie per il benessere di mamma e bimbo e quali invece sono falsi miti da non considerare? Capiamo insieme, con il supporto della scienza, quali sono gli alimenti da evitare, quelli da limitare e quali precauzioni di sicurezza alimentare possiamo adottare per vivere al meglio.
Il falso mito del «mangiare per due»
Prima di capire cosa è meglio evitare di mangiare in gravidanza, è bene approfondire cosa significa davvero mangiare correttamente durante la dolce attesa. Si è sempre stati portati a credere che fosse necessario «mangiare per due», ma questo è uno dei più grandi falsi miti che riguardano il periodo della gestazione. Durante il primo trimestre, infatti, i fabbisogni sono piuttosto simili a quelli standard, e aumentano via via che il feto cresce, senza però mai arrivare ad un fabbisogno doppio: bisogna quindi fare attenzione a non esagerare con le quantità, puntando invece ad aumentare la qualità.
L’alimentazione dovrebbe includere quotidianamente frutta e verdura, cereali preferibilmente integrali, fonti di proteine, latte e derivati e grassi di buona qualità. Non si tratta di seguire una dieta «perfetta» o di eliminare alimenti, ma di garantire all’organismo e al bambino i nutrienti necessari attraverso scelte diverse e bilanciate. Proprio per questo anche la varietà è importante: alternare gli alimenti permette infatti di ampliare l’apporto di vitamine, minerali e altri nutrienti, evitando di concentrarsi sempre sugli stessi cibi.
Quali sono davvero i cibi da evitare
Tra i cibi che realmente andrebbero evitati, per garantire la sicurezza alimentare del nascituro troviamo la carne cruda o poco cotta, perché può essere veicolo di microrganismi responsabili di infezioni alimentari, tra cui Toxoplasma gondii; il pesce ed i molluschi crudi, sempre per il rischio di batteri, virus o parassiti; le uova crude o non pastorizzate, perché possono essere contaminate da Salmonella, un batterio che può provocare infezioni gastrointestinali; il latte ed i prodotti non pastorizzati (come alcuni formaggi, inclusi quelli a grande rischio microbiologico, ovvero con muffe), perché possono contenere batteri potenzialmente pericolosi, tra cui Listeria monocytogenes.
La listeriosi in gravidanza è particolarmente importante da prevenire perché, anche quando i sintomi nella madre sono lievi, l'infezione può avere conseguenze per il feto; salumi e prodotti pronti, che richiedono maggior attenzione perché pronti al consumo, e possono presentare un rischio microbiologico; pesci con elevato quantitativo di mercurio, perché questa sostanza può accumularsi soprattutto nei pesci di grandi dimensioni e, se assunta in quantità elevate, può interferire con lo sviluppo del sistema nervoso del feto; frutta e verdura non lavate, perché possono essere contaminati da microrganismi o parassiti presenti nel terreno, tra cui Toxoplasma gondii.
Alcol e caffeina: quanto bisogna fare attenzione
Per alcol e caffeina è importante fare un discorso a parte. L'alcol può attraversare la placenta e di conseguenza raggiunge il feto: durante la gravidanza non è stata individuata una quantità di alcol considerata sicuramente priva di rischio e l'esposizione può interferire con lo sviluppo del nascituro. Per questo motivo andrebbe evitato del tutto per tutta la gravidanza.
Discorso diverso per la caffeina, che non va necessariamente eliminata, ma solo consumata con moderazione. Può essere trasferita al feto tramite la placenta, e metabolizzata più lentamente. Per questo andrebbe ridotta (es 1-2 espressi al giorno), ma considerando sempre anche tè, energy drink o eventuali altre fonti.
La sicurezza alimentare
Nel dettaglio, è importante ricordare che i grossi «no» per l’alimentazione in gravidanza sono legati alla sicurezza alimentare. La toxoplasmosi e la listeriosi sono due infezioni che durante la gravidanza richiedono particolare attenzione perché possono essere trasmesse al feto e, in alcuni casi, avere conseguenze importanti.
Come abbiamo visto, la prevenzione passa soprattutto dalla corretta gestione degli alimenti: cuocere adeguatamente carne, pesce e uova quando necessario, lavare con cura frutta e verdura, rispettare le modalità di conservazione e le scadenze e scegliere prodotti sicuri. Piccole accortezze quotidiane permettono quindi di ridurre significativamente il rischio senza dover rinunciare a una dieta varia ed equilibrata, che fornisca tutti i nutrienti necessari e che ci dia anche soddisfazione. Quindi non significa eliminare o restringere, ma imparare a capire le necessità di una fase così delicata.
In gravidanza non bisogna pensare ad una lista infinita di cibi vietati: nella maggior parte dei casi, è sufficiente adottare alcune semplici precauzioni per ridurre i rischi e mantenere un’alimentazione equilibrata e completa. L’obiettivo, quindi, non è vivere il cibo come una serie di privazioni, ma imparare a fare scelte consapevoli e sicure.