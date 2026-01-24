La sindaca di Orzinuovi: «Il centro storico è il nostro cuore pulsante»

Orzinuovi è il Comune dove si vive meglio tra i 46 centri bresciani sopra gli 8mila abitanti. La classifica annuale realizzata dalla nostra Qualità della vita consegna la medaglia d’oro alla cittadina della Bassa e alla sua realtà eccellente nei servizi, nell’economia e nel benessere diffuso.

Cuore pulsante del primato orceano è il suo centro storico. Orzinuovi brilla nel settore dei servizi, dove conquista il primo posto e la terza posizione per numero di esercizi di vicinato. «La nostra piazza Vittorio Emanuele, con i suoi portici secolari, ha una vocazione commerciale innata – spiega la sindaca Laura Magli –. Le antiche botteghe si sono trasformate nel tempo in boutique. È un orgoglio vedere che molte hanno ottenuto il riconoscimento di «attività storiche» da Regione Lombardia».

Ma i servizi non si fermano al commercio. Spicca l’ottavo posto per gli impianti sportivi e il decimo per il volontariato: «Siamo un paese che si prende cura dei propri cittadini. Avere strutture sportive d’avanguardia, in corso di ulteriore ampliamento, e un tessuto di volontari attivo significa offrire benessere e protezione sociale».

Redditi

Uno dei dati più significativi è il quinto posto per tenore di vita. Orzinuovi si conferma un Comune benestante, dove la ricchezza è distribuita e solida. Un dato sostenuto dal primo posto, ex aequo, per la bassa precarietà lavorativa. Le famiglie orceane godono di stabilità economica.

A trainare l’economia c’è il Gruppo AB e anche un gigante del commercio auto: Orzinuovi è prima per vendita di auto nuove. «Questo primato è legato alla presenza della sede storica del Gruppo Bossoni, leader nel Nord Italia, che ha scelto di mantenere qui il suo baricentro» spiega la sindaca.

La sindaca di Orzinuovi Laura Magli - © www.giornaledibrescia.it

Vivere bene significa anche divertirsi. Orzinuovi conquista la seconda posizione per gli spettacoli. «Ci impegniamo a organizzare molti eventi per intrattenere i cittadini di tutte le età e rendere il centro un luogo di aggregazione – afferma Magli –. Per la prossima estate abbiamo in programma cene a tema in piazza, eventi per i giovani con dj set e serate organizzate con le nostre associazioni per beneficenza, che si chiuderanno con l’importante manifestazione della Fiera agostana».

Come in ogni classifica, non mancano però i punti critici. Orzinuovi si trova infatti in fondo alla graduatoria per qualità dell’aria (40°) e sicurezza (45°). «Sono dati che non ignoriamo, ma che vanno contestualizzati – conclude la sindaca –. La qualità dell’aria è purtroppo una piaga che colpisce in particolare il territorio della Bassa Pianura e sulla quale bisogna lavorare. Riguardo alla sicurezza, ringrazio le forze dell’ordine per il prezioso lavoro svolto sul territorio. A breve assumeremo nuovi agenti e potenzieremo la videosorveglianza. Questo primo posto generale è un punto di partenza per migliorare anche dove oggi facciamo più fatica».