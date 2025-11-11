Il rettore di UniBs, Francesco Castelli: «Non siamo fatti di transistor»

Il rettore dell’Università di Brescia riflette sul valore dei legami, della solidarietà e del senso di comunità nella vita quotidiana

Il professor Francesco Castelli, rettore dell'Università degli Studi di Brescia © www.giornaledibrescia.it

Qualità della vita vuol dire molto. È una definizione che racchiude tanti significati. E per poter fare una ragionamento completo ed esaustivo è indispensabile tenere in considerazione le mille sfaccettature che il mondo di oggi – nelle città come nei paesi – ci propone. Un mondo in cui la formazione e l’istruzione diventano giorno dopo giorno pilastri sempre più importanti per la società. Ecco perché di «qualità della vita» abbiamo voluto parlare con Francesco Castelli, rettore dell’Università