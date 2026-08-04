Il modello Monte Isola: zero traffico, vita lenta e relazioni di vicinato

Monte Isola ha i tratti distintivi di un piccolo comune insulare, una forte identità comunitaria e un patrimonio ambientale e paesaggistico di valore. Non mancano le criticità legate a spopolamento, invecchiamento della popolazione, mobilità e necessità di servizi adeguati per residenti, giovani e famiglie. Gli ultimi dati indicano un rallentamento dell’emigrazione, ma confermano un numero di nascite ancora molto basso. Per questo motivo è stato istituito un bonus bebè di mille euro per ogni nuovo nato.
L’isola si distingue per l’assenza di traffico ordinario, il basso livello di criminalità, la tranquillità del contesto e la solidità delle relazioni di prossimità. Il senso di appartenenza e la collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione rappresentano elementi qualificanti e positivi della comunità locale.
Il sindaco
«L’amministrazione comunale ha come priorità proteggere e sostenere i residenti, migliorando il loro benessere e la qualità della vita sull’isola – spiega il sindaco Lorenzo Ziliani –. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e creare condizioni concrete perché i giovani scelgano di fermarsi e costruire qui la loro famiglia, così come nuove persone scelgano di trasferirsi diventando parte della comunità. L’aggiornamento del Piano di governo del territorio, attualmente in corso, può rappresentare un buon strumento per contrastare lo spopolamento, rivitalizzare i centri storici, tutelare il paesaggio, migliorare la viabilità interna e orientare lo sviluppo turistico verso forme compatibili con la dimensione dell’isola».
Salute e benessere
La sanità è ritenuta il nodo fondamentale per aiutare famiglie e anziani e, in collaborazione con Ats, Asst e medicina di base, è stato potenziato il servizio di analisi del sangue, attivati l’ambulatorio di telemedicina con la possibilità di eseguire esami strumentali come il cardiogramma in loco, l’ambulatorio dermatologico e del nutrizionista; a questi si aggiungono l’ambulatorio gratuito per over 65 per problemi connessi alle mani, l’hub per vaccinazione di massa antinfluenzali a pazienti sensibili e anziani e l’istituzione dei gruppi di cammino per favorire il moto e la socializzazione nell’ambito anche del monitoraggio del diabete e patologie legate alla sedentarietà.
Non mancano le proposte annuali delle cure termali per anziani, l’acquisto di una macchina per trasporto disabili e formazione del personale necessario per la guida e di due nuovi autobus per il trasporto pubblico interno, necessario per la mobilità.
Per i giovani e non solo sono stati riaperti i campi da tennis/bocce e calcetto, chiusi da oltre 15 anni, viene dato un sostegno a tutte le società sportive del territorio così come a tutte le feste di paese e delle tradizioni di Monte Isola, al commercio di prossimità, all’artigianato, alla pesca, all’agricoltura locale ed al turismo sostenibile, così da mantenere lavoro e servizi sull’isola.