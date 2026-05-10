Sassabanek: debito azzerato, presenze in aumento e prospettive di crescita

Il 2025 è stato l’anno di svolta per lo «Sviluppo Turistico Lago d’Iseo Sassabanek», la società per azioni controllata per il 54% dal Comune di Iseo, poiché l’indebitamento è stato azzerato , il bilancio, approvato giovedì 7 maggio in assemblea, riporta un margine operativo lordo, Ebidta, di 368 mila euro con un utile netto di 33 dopo aver accantonato ammortamenti per 234 mila euro, ricavi pari a 1,7 milioni di euro.

Inoltre è stata perfezionata l’operazione di scissione con scorporo della parte commerciale della struttura, camping caravan e strutture commerciali annesse e la successiva cessione del 40% della «Sassabanek Campeggio srl», come richiesto dalla Corte dei Conti. Ad aggiudicarsi il bando e la gestione del campeggio è stata una società italiana del settore turismo en plein air, la Bella Italia srl, che possiede strutture sul lago di Garda, in Veneto, Friuli, Toscana, Sardegna e Austria, che ha offerto 1,3 milioni di euro a fronte di una base d’asta di 1,1 milioni.

Nel corso dell’assemblea, l’amministratore unico della società, Guido Foresti, ha sottolineato come con le nuove risorse si possa guardare con fiducia al futuro dato che la società può affrontare i prossimi obiettivi sia di investimento nella struttura che nei servizi contando su un ottimo merito creditizio. «Con una posizione consolidata di equilibrio si possono liberare risorse per investimenti necessari per un’offerta di servizi adeguati alla qualità del luogo» ha affermato Foresti.

Il bilancio

Nel dettaglio i debiti a medio e lungo termine che ammontavano a 2,2 milioni nel 2022 ora sono pari a zero, nel 2025 le presenze nella parte a lago hanno superato le 63 mila unità contro le 47 mila dell’anno precedente, mentre il campeggio ha fatto registrare 55 mila presenze contro le 49 mila dell’anno scorso.

Le prenotazioni nel campeggio fanno registrare un trend positivo grazie alla nuova gestione. Foresti ha anche sottolineato come l’operazione di scorporo abbia dato nuovo slancio alla struttura testimoniata dal boom degli abbonamenti riservati ai residenti che solo pochi anni fa avevano toccato il livello minimo di 150 e per il 2026 sfioreranno i 900.

Prospettive future

Il futuro per la società del campeggio si prospetta positivo: «Il progetto industriale che verrà implementato nei prossimi anni dovrebbe portare la "Sassabanek Campeggio" a più che raddoppiare il fatturato in 4 anni salendo da 1,1 milioni del 2025 ai 2,5 del 2029 con un Ebidta che sfiorerà il 50% sul fatturato» ha stimato Foresti.

«Un bilancio ottimo – ha commentato il sindaco di Iseo, Riccardo Venchiarutti, azionista di controllo della Società – che rappresenta un vero e proprio punto di svolta e mette in sicurezza la società. Ora ci sono i mezzi e le competenze per sviluppare appieno una grande risorsa a favore del turismo di tutto il lago d’Iseo».