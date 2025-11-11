«La transizione ecologica deve essere anche educativa»

La professoressa Alessandra Vischi (Cattolica): «Solo una cultura della sostenibilità può rendere Brescia più verde e resiliente»

7 ' di lettura

La vera sfida resta allineare gli obiettivi climatici con la sostenibilità sociale

Il dodicesimo rapporto sulla Qualità della vita, la ricerca promossa dal Giornale di Brescia in collaborazione con Bper Banca, si avvale quest’anno della collaborazione dei due atenei cittadini, ovvero l’Università degli studi di Brescia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Oltre agli interventi del rettore Castelli e del prorettore Taccolini, altri professori hanno commentato, ciascuno per il proprio ambito di studi, uno dei temi principali oggetto della ricerca. Questo l’intervento della